Kurzprofil PREOS Real Estate AG:



Die PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. (19.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PREOS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) und erhöht das Kursziel von 11,80 auf 15,50 Euro.Das Unternehmen fokussiere sich weiter stark auf erstklassige Büroimmobilien in den deutschen Top-7-Metropolregionen, welche auch für ausländische Investoren und Finanziers von höchstem Interesse seien, da Deutschland im internationalen Vergleich bislang noch relativ gut durch die Corona Pandemie gekommen sei und daher als sicherer Hafen in sehr herausfordernden Zeiten wahrgenommen werde. Die eigene Objektdatenbank beinhalte mittlerweile zudem schon über 9.500 Immobilien und stelle einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar, weil sie fast 75% des relevanten Marktes abdecke. Des Weiteren nutze PREOS die Expertise und Positionierung ihres Mehrheitsaktionärs und Asset Managers publity AG, um lukrative off market Deals voranzutreiben.Die vorgelegten Zahlen würden den durch die gute Kursentwicklung gezeigtenVertrauensvorschuss der Aktionäre rechtfertigen und Scharff insgesamt positiv für die weitere Geschäftsentwicklung stimmen, zumal für 2020 bereits Zugänge zum Portfolio wie die beiden namhaften Frankfurter Büroliegenschaften Westend Carree und Centurion mit fast 60.000 qm Mietfläche hätten vermeldet werden können und in Essen Anfang Mai mit dem Universitätsklinikum ein weiterer namhafter Mieter habe akquiriert werden können. Die Abgabe einer konkreten Guidance für 2020 sei derzeit für alle Marktteilnehmer mit einem hohen Mass an Ungewissheit verbunden und daher verstehe Scharff die abwartende Haltung des Managements zu diesem Thema. Der Vorstand gebe sich aufgrund der Qualität der eigenen Objekte, der zahlreichen langfristigen Mietverträge und der gesicherten Finanzierungen auf Einzelobjektebene jedoch positiv gestimmt für die Fortsetzung der bisherigen Wachstumsstrategie. Nach Vorlage des Geschäftsberichts habe Scharff sein Bewertungsmodell überarbeitet und hebe sein Kursziel von Euro 11,80 auf nunmehr 15,50 Euro an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PREOS Real Estate-Aktie: