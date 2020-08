Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (27.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe gestern den Bericht zum ersten Halbjahr 2020 veröffentlicht. Die Produktionsleistung habe erwartungsgemäß aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie um 9% auf knapp 2,3 Mrd. Euro abgenommen. Die Gesellschaft habe umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Kostenbasis zu straffen und an die härteren Bedingungen anzupassen. Die Materialkosten seien um 6% gesunken, ebenso hätten die Personalaufwendungen um 6% reduziert werden können, ohne Mitarbeiter zu entlassen. Des Weiteren hätten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sogar um 13% beschnitten werden können.Insgesamt sei es gelungen, dass der Rückgang der Produktionsleistung nur relativ gering zum EBIT und zur Bottom Line durchgeschlagen habe. Das EBIT, das im letzten Jahr noch bei 17 Mio. Euro gelegen habe, sei bei relativ moderaten -17 Mio. Euro herausgekommen. Schaue man nur auf das 2. Quartal auf Stand Alone Basis, so habe sich sogar ein minimaler Profit von 3 Mio. Euro ergeben. Die Bottom Line rutsche mit einem Nettoverlust von fast 23 Mio. Euro ebenfalls ins Minus (1H 2019: +6 Mio. Euro), aber für die Bewertung einer Gesellschaft aus dem Bereich Construction sei die zweite Jahreshälfte wesentlich wichtiger. Und hier sehe man, dass die Maßnahmen zur Kostenreduzierung gegriffen hätten und die bilanzielle Ausstattung im Vergleich zum Jahresende 2019 bzw. zum 1. Quartal 2020 leicht habe verbessert werden können. Die Eigenkapitalquote sei in den ersten sechs Monaten von 16,4% auf 18,4% gestiegen, der Cashbestand stehe bei komfortablen 438 Mio. Euro (höher als im März bei 406 Mio. Euro) und die Nettoverschuldung habe ebenso von 519 Mio. Euro Ende März auf 470 Mio. Euro per Ende Juni zurückgefahren werden können.In der Pandemie seien rechtzeitig Maßnahmen ergriffen worden, die Kostenbasis zu verringern. Gleichzeitig behalte die Firma ihr Ziel im Auge, die Digitalisierung der Gesellschaft nachhaltig voranzutreiben und Prozesse zu vereinfachen, um innerhalb der Branche eine Technologieführerschaft anzustreben und die Margen-Situation in den nächsten Jahren signifikant zu verbessern. Zudem gefalle den Analysten die durch Zukäufe in Deutschland deutlich verbesserte Marktstellung in Deutschland, die helfen werde, künftig wesentlich größere Ergebnisbeiträge durch die Business Unit 2 zu ermöglichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PORR-Aktie: