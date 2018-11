Xetra-Aktienkurs PORR-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS), senken aber das Kursziel von 37 auf 33 Euro.Das Unternehmen habe am Donnerstag den Neunmontasbericht 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. In einem teilweise herausfordernden Umfeld mit Fachkräftemangel, steigenden Lohnkosten, steigenden Materialkosten (vor allem in Polen) und höheren Wettbewerb bezüglich der Subunternehmer, habe das Unternehmen ein sehr zufriedenstellendes Quartalsergebnis auf Ebene des Umsatzes und der Produktionsleistung geliefert. Auch das Nettoergebnis sei gestiegen, jedoch deutlich schwächer als die Topline, was zu einer Verringerung unserer Gesamtjahresprognose und der Dividendenschätzung von SRC Research führe. Die Produktionsleistung sei deutlich um 21% von 3,3 Mrd. Euro auf knapp 4,1 Mrd. Euro nach den ersten neuen Monaten angestiegen. Der Umsatz sei ebenfalls um 21% von 3,0 Mrd. Euro auf über 3,6 Mrd. Euro gewachsen. Alle vier Business Units hätten zu diesem Anstieg beitragen können. Die Eigenkapitalquote habe sich seit Jahresende 2017 aufgrund des hohen Geschäftsvolumens von 20,7% leicht auf 17,8% verringert und die Nettoverschuldung sei von 147 Mio. Euro auf nunmehr 460 Mio. Euro gestiegen, habe aber unter dem Niveau des Vorjahres-Stichtags gelegen. Die Nettoverschuldung sollte zum Jahresende 2018 wieder auf einen eher niedrigen Bereich von rund 200 Mio. Euro bis 250 Mio. Euro zurückgehen.Das Unternehmen habe bezüglich einer Gesamtjahresprognose ein mehr oder weniger ähnliches EBITDA und EBT Ergebnis wie in 2017 in Aussicht gestellt, welches unter der bisherigen Prognose der Analysten von SRC Research liege. Ihre Erwartungen seien gewesen, dass das Unternehmen trotz der höheren Kosten und den Eingliederungskosten für die Akquisitionen in Deutschland den zweistelligen Anstieg der Produktionsleistung und des Umsatzes in ein einen deutlich höheren Nettogewinn und einer ebenfalls höheren Dividende umsetzen könnte. Die Analysten von SRC Research müssten anerkennen, dass diese Annahmen für 2018 zu positiv gewesen seien und hätten deshalb nunmehr ihre Vorsteuer-Prognose von 114 Mio. Euro auf 85 Mio. Euro reduziert, welches dem 2017er Niveau entspreche. Sie würden ebenfalls ihre 2018er-Dividendenprognose von 1,30 Euro auf 1,10 Euro reduzieren, was einer gleichbleibenden Dividende zum Vorjahr und der vom Managment im Neunmonatsbericht gegebenen Prognose entspreche.Die PORR-Aktie habe in den letzten 3 Monaten 20% verloren, was aufgrund der guten und sogar weiter verbesserten Marktposition in den Kernmärkten wie zum Beispiel Deutschland und Österreich jedoch nicht gerechtfertigt sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PORR-Aktie: