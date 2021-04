Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (27.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) und erhöhen das Kursziel von 16 auf 18 Euro.Das Unternehmen habe am Montag den Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht. Die Zahlen seien signifikant von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie einigen Bewertungseffekten bei Projekten geprägt gewesen und hätten deutlich im roten Bereich gelegen, jedoch innerhalb der letzten Guidance des Unternehmens aus dem November. Die Produktionsleistung sei um rund 7% von 5,57 Mrd. Euro auf 5,19 Mrd. Euro gesunken, habe jedoch über der Erwartung der Analysten von SRC Research von 5,04 Mrd. Euro gelegen. Der Rückgang sei vor allem auf die vorübergehenden Schließungen von Baustellen in Österreich zurückzuführen gewesen. Das Vorsteuerergebnis habe bei -51 Mio. Euro (FY 2019: 37 Mio. Euro) gelegen, was einer EBT-Marge von -1% entspreche. Die Erwartung der Analysten von SRC Research habe hier bei -47 Mio. Euro gelegen. Das Nettoergebnis habe bei -42 Mio. Euro gelegen. Folglich des negativen Ergebnisses im Corona geprägten Jahr habe sich das Management erwartungsgemäß dazu entschieden, für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividende auszuschütten.Das vergangene Geschäftsjahr habe jedoch auch positive Seiten und Entwicklungen. Auf der einen Seite habe das Unternehmen das Strategieprogramm PORR 2025 und die Transformation beschleunigen können, wodurch die ersten Effekte wie z.B. Einsparungen bei den administrativen Kosten von über 20 Mio. Euro bereits in 2021 sichtbar würden. Auf der anderen Seite habe die Bilanz weiter verstärkt werden können. Außerdem habe der Auftragsbestand mit einem Wert von nahezu 7,1 Mrd. Euro ein neues Hoch erreicht, trotz der Anpassungen für die Projekte A1 Leverkusen Bridge und H51 Pfons - Brenner.Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr falle viel positiver aus. Das Management erwarte eine Produktionsleistung im Bereich von 5,3 Mrd. Euro bis 5,5 Mrd. Euro, was zu einer EBT-Marge von 1,3% bis 1,5% führen solle. Die bisherige Erwartung der Analysten von SRC Research sei zurückhaltender gewesen, sie hätten diese jedoch in Einklang mit der Guidance ebenfalls erhöht, da sie davon ausgehen würden, dass das gröbste bereits überstanden sei und sie keine größeren weiteren Auswirkungen auf die Baubranche und PORR in 2021 erwarten würden. Die Schätzung der Analysten von SRC Research liege nunmehr bei einer Produktionsleistung von 5,34 Mrd. Euro und einem EBT von rund 70 Mio. Euro, was einer Marge von 1,3% entspreche. Zusammen mit der Rollierung des neuen Basisjahrs ergebe ihre Bewertung einen fairen Wert von leicht über 18 Euro. Sie würden somit ihr Kursziel von 16 auf 18 Euro erhöhen.