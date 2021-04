12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

14,74 EUR -1,60% (26.04.2021, 15:51)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

14,70 EUR -1,74% (26.04.2021, 16:17)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (26.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) unter die Lupe.PORR habe für das GJ 2020 Zahlen im Rahmen der Analystenerwartungen vorgelegt. Die Bauleistung sei um 7% auf ca. EUR 5,2 Mrd. gesunken. Der Konzern habe einen Vorsteuerverlust von EUR -51 Mio. verbucht und damit innerhalb der zuletzt avisierten Bandbreite von EUR -45 bis -55 Mio. gelegen. Die Analystenschätzung habe sich auf EUR -46 Mio. belaufen. Der Nettoverlust sei mit EUR -65 Mio. etwas höher ausgefallen als die Analystenprognose von EUR -56 Mio. Wie auch schon für 2019 werde PORR für das GJ 2020 keine Dividende ausschütte.Was die bilanzielle Situation anbelange, so habe PORR zwar die Nettoverschuldung auf rund EUR 137 Mio. reduzieren können, dennoch sei die Eigenkapitalquote von nur 18,5% nach Meinung der Analysten niedrig. Der Anstieg gegenüber dem Wert von 16,4% zum Jahresende 2019 sei auch der Emission einer Hybridanleihe von EUR 150 Mio. Anfang 2020 geschuldet. Der Konzern strebe weiterhin eine Eigenkapitalquote von 20 bis 25% an.Mit einem Auftragseingang von EUR 5,9 Mrd. habe der Auftragsbestand per Jahresende auf EUR 7,07 Mrd. zulegen und damit einen Bestwert erreichen können.Für das laufende Jahr habe das Management die bereits kommunizierten Finanzziele bestätigt. Die Bauleistung solle um ca. 2-6% auf EUR 5,3-5,5 Mrd. zulegen und die EBT-Marge (bezogen auf die Bauleistung) solle zwischen 1,3% und 1,5% liegen. Damit ergebe sich eine Spanne für den Vorsteuergewinn von EUR 69-83 Mio. Die Analystenschätzungen würden auf EUR 5,56 Mrd. bzw. EUR 76 Mio. lauten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.