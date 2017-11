Xetra-Aktienkurs PORR-Aktie:

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (30.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Aktienanalysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Am gestrigen Tage habe das Unternehmen seinen Quartalsbericht zum dritten Quartal veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Das Ergebnis für die ersten neun Monate sei immer noch von den Effekten der politischen Turbulenzen aus der seit Juni bestehenden Katar-Krise sowie den erhöhten Kosten aus der Wachstumsstrategie in Deutschland belastet. Das dritte Quartal alleine betrachtet habe jedoch ein gutes Wachstum gegenüber Q3/2016 ausgewiesen und einen Teil der negativen Belastungen aus dem zweiten Quartal wettgemacht. Die Produktionsleistung in den ersten neun Monaten sei gut gestiegen und habe bei über 3,3 Mrd. Euro gelegen, rund 20% über dem Vorjahreswert von etwa 2,8 Mrd. Euro. Dasselbe gelte für die Umsätze der Gesellschaft, welche im Jahresvergleich von knapp 2,5 Mrd. Euro um über 21% auf über 3 Mrd. Euro angestiegen seien.Die genannten Effekte aus dem zweiten Quartal hätten die Kosten in den ersten neun Monaten signifikant erhöht, was zu einem Rückgang im operativen Ergebnis auf EBIT-Basis von fast 33%, von über 49 Mio. Euro auf über 33 Mio. Euro, geführt habe. Das Vorsteuerergebnis sei um rund 30% gefallen und habe zum Stichtag bei mehr als 28 Mio. Euro (9M 2016: 41 Mio. Euro) gelegen. Am 15. November habe PORR bekannt gegeben, dass der derzeitige CFO, Christian Maier, sein Amt zum Jahresende niederlege. Neuer CFO werde ab 1. Februar 2018 Andreas Sauer, der derzeit amtierende CFO bei Nokia Mobile Networks sei und über große Erfahrung im Bereich Integration, Transformation und Projektmanagement verfüge.Der Ausblick für die kommenden Jahre erscheine vielversprechend. Der Auftragsbestand des Unternehmens sei auf einem Rekordhoch von über 5,8 Mrd. Euro (+12%) und der Auftragseingang bei über 4,3 Mrd. Euro, ein Plus von mehr als 28% gegenüber dem Vorjahr. Die diesjährigen Transaktionen sollten in den kommenden Jahren Früchte tragen. Der Kauf der Hinteregger-Gruppe sollte ab dem vierten Quartal die Umsätze in Österreich vorantreiben. Die Wachstumsstrategie in Deutschland sei nach Meinung der Analysten die richtige Strategie und werde PORR gute Margen in der Zukunft bereiten. Der Fokus des Unternehmens könne jetzt wieder auf der Kosteneffizienz und Margenverbesserung liegen. Die Analysten würden schätzen, dass PORR seine angestrebte Vorsteuer-Marge von 3% bis 2020, somit ein Jahr später als geplant, erreicht habe und diese bis dahin vom derzeitigen Level aus kontinuierlich steigern werde.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating und das Kursziel von 36,00 Euro für die PORR-Aktie bestätigt. (Analyse vom 30.11.2017)Börsenplätze PORR-Aktie: