Unternehmen Disclosure(s) PORR AG iii; vi



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

13,38 EUR -2,34% (27.11.2020, 09:34)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

13,50 EUR -1,46% (27.11.2020, 09:33)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (27.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, bestätigen ihr Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Am 26.11. habe PORR ihre 9M/20 Zahlen berichtet. Die Zahlen würden mit den in der vergangenen Woche bekannt gegebenen vorl. Zahlen übereinstimmen. Der Umsatz habe sich auf 3,4 Mrd. Euro belaufen, ein leichter Rückgang von 4,4% YoY. Das EBIT habe -48,3 Mio. Euro betragen und das EBT habe erwartungsgemäß bei -62,4 Mio. Euro gelegen (vs. 14,4 Mio. Euro 9M/19). Bereinigt um die Projekt H51 Pfons-Brenner und A1 Rheinbrücke habe der Auftragsbestand 6,8 Mrd. Euro betragen. Die Produktionsleistung habe sich ggü. dem Vorjahr um -7,4% auf 3,8 Mio. Euro verringert.Laut Management solle das Jahresergebnis 2020 in der Bandbreite von -45 bis -55 Mio. Euro liegen (FMRe: -49,3 Mio. Euro) und die Produktionsleistung über 5 Mrd. Euro betragen. Für 2021 bleibe die Gesellschaft optimistisch und erwarte eine Produktionsleistung zwischen 5,3 und 5,5 Mrd. Euro und verbesserte EBT-Marge von 1,3% bis 1,5% (FMRe: 1,3%).Die Nettoverschuldung habe 9M/20 bei 434 Mio. Euro gelegen und die liquiden Mittel hätten 417 Mio. Euro betragen (9M/19: 187 Mio. Euro). Damit habe sich auch die Eigenkapitalquote auf 17,5% erhöht (GJ 2019: 16,4%) und bewege sich in Richtung der angestrebten Eigenkapitalquote von 20 bis 25% (PORR 2025). Ziel zum Jahresende sei eine EK-Quote auf Level von H1/20 (18,4%). Während des Management-Calls sei erwähnt worden, dass zur weiteren Verbesserung auch geeignete Finanzierungsmaßnahmen für die kommenden 1-2 Jahre geplant seien.Zurzeit sei ein Hauptziel von PORR, die Margen zu verbessern. Durch das Effizienzprogramm PORR 2025 sollten bspw. die Verwaltungskosten optimiert werden und voraussichtlich ab 2022 40 bis 50 Mio. Euro p.a. eingespart werden. Eine Lösung, dies zu erreichen, wäre die Zusammenlegung von Abteilungen, und keine weitere Mitarbeiterzunahme sei erwartet. Das Working Capital sollte mittelfristig 6,0 bis 8,0% betragen und CAPEX sollte bei etwa 3% vor IFRS 16 liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:DisclosuresDie FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind. Weder die Oddo Seydler Bank AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.