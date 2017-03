Börsenplätze POLYTEC-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

13,082 EUR -2,74% (24.03.2017, 08:04)



Wiener Börse Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

13,40 EUR -0,37% (23.03.2017)



ISIN POLYTEC-Aktie:

AT0000A00XX9



WKN POLYTEC-Aktie:

A0JL31



Ticker-Symbol POLYTEC-Aktie:

P4N



Wien Ticker-Symbol POLYTEC-Aktie:

PYT



Kurzprofil POLYTEC GROUP:



Die POLYTEC GROUP (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen – mit 25 Standorten und über 4.200 Mitarbeitern weltweit. Das österreichische Unternehmen ist Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe sowie Produzent von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl. Als kompetenter Partner bietet POLYTEC zudem individuelle Industrielösungen aus Polyurethan und die zu deren Herstellung notwendigen Anlagen.



POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Kosten.



Sowohl im Bereich Automotive als auch Non-Automotive bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe, die vom Design und der Entwicklung der Produkte über die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe sowie Bauteilsimulation und -prüfung bis hin zu nahezu allen verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien reicht. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance.



- Konzernsitz: Hörsching, Österreich

- 25 Produktions- und Entwicklungsstandorte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Belgien, Niederlande, UK, Tschechien, Slowakei, Türkei, Kanada, USA, China

- Mitarbeiter: rund 4.200

- Börsennotierung seit 28.04.2006 (24.03.2017/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - POLYTEC-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die POLYTEC-Aktie (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) unter die Lupe.Anfang Oktober 2016 hätten die Experten die Aktie des österreichischen Automobilzulieferers POLYTEC zum Kauf ("Günstige Dividendenperle entdeckt") empfohlen. Damals hätten die Anteilsscheine (Kurs: 8 Euro) mit einer Dividendenrendite von mehr als 4% und einem KGV von unter 7 für 2016 sowie einem EBIT-Multiple von 4 gehandelt. Inzwischen müssten pro Aktie 13,60 Euro auf den Tisch geblättert werden. Seit der Kaufempfehlung habe sich die Aktie nunmehr um rund 70% verteuert. Die Vorstandswoche-Entdeckung POLYTEC werde nunmehr auf breiter Front zum Kauf empfohlen und als Perle herumgereicht. Wie gehe es weiter?Die Österreicher hätten jüngst vorläufige Zahlen für das Jahr 2016 kommuniziert und das beste Betriebsergebnis in ihrer 30-jährigen Geschichte erzielt. Der Umsatz habe sich um 4% auf rund 650 Mio. Euro verbessert. Das EBITDA habe bei 80 Mio. Euro gelegen, nach 60 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspreche einer EBITDA-Marge von rund 12%. Das EBIT habe sich um satte 40% auf 52 Mio. Euro gesteigert. Die EBIT-Marge belaufe sich auf rund 8%. Mit diesem Zahlenwerk habe POLYTEC die eigenen als auch die Erwartungen der Experten beim EBIT deutlich übertroffen. Ihre Erwartungen für 2016 hätten bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von ca. 45 Mio. Euro gelegen. Netto dürften ca. 34 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder fast 1.55 Euro je Aktie.Die Dividende könnte von 30 auf 35, wenn nicht sogar auf 40 Cent je Aktie erhöht werden. Zahle POLYTEC eine Dividende von 40 Cent je Aktie aus, errechne sich immerhin noch eine Rendite von knapp 3%. Der operative Cashflow habe im Jahr 2016 jenseits der Marke von 80 Mio. Euro gelegen. Capex würden die Experten auf ca. 40 Mio. Euro schätzen. Das führe zu einem strammen Free Cashflow von mehr als 40 Mio. Euro in 2016. Die Nettofinanzverbindlichkeiten hätten per Ende 2016 bei rund 70 Mio. Euro gelegen.Beim Treffen anlässlich der "Warburg Small Cap Selection" in Frankfurt zeige sich CFO Peter Haidenek für die weitere Entwicklung der Gesellschaft optimistisch. Ins neue Jahr sei die Firma gut gestartet. Das Unternehmen werde im Jahr 2017 den Umsatz weiter steigern. Ein Umsatzvolumen von ca. 670 Mio. Euro dürfte darstellbar sein. Beim EBIT sehe Haidenek indes derzeit "nur" eine stabile Entwicklung, da sich das EBIT im Jahr 2016 schon sehr stark verbessert hatbe Grundsätzlich dürfte POLYTEC eine EBIT-Marge zwischen 7 und 8% erwirtschaften. Für 2017 würden Analysten derzeit ein EBIT von 51 Mio. Euro erwarten. Das würde dem Niveau des Vorjahres entsprechen.Haidenek habe den Experten gegenüber keine steigenden Gewinne für 2017 in Aussicht stellen wollen. Er fühle sich mit den aktuellen Erwartungen ganz wohl. Sollte der CFO ähnlich konservativ wie im Vorjahr kommunizieren, könnte POLYTEC erneut überraschen und den Gewinn auch in diesem Jahr verbessern. "Unser Geschäft entwickelt sich positiv. Wir sehen keinerlei Anzeichen für eine Abschwächung." Die regulären Investitionen von 35 bis 40 Mio. Euro pro Jahr würden sich in diesem Jahr voraussichtlich auf bis zu 60 Mio. Euro erhöhen. Das Unternehmen baue ein neues Werk in UK und werde dafür ca. 20 Mio. Euro in die Hand nehmen. Der Free Cashflow werde dennoch deutlich positiv ausfallen. In der Summe würden die Experten davon ausgehen, dass POLYTEC in diesem Jahr ein EBIT von ca. 55 Mio. Euro zeigen werde und den Gewinn auf etwa 38 Mio. Euro verbessere. Das würde einem Gewinn je Aktie von ca. 1.70 Euro entsprechen.An der Börse werde POLYTEC inzwischen mit über 300 Mio. Euro kapitalisiert. Die Aktie habe die krasse Unterbewertung in den letzten Monaten abgebaut. Sollte POLYTEC beim Ertrag lediglich das Vorjahresniveau erreichen, liege das KGV bei günstigen 9. Im besten Fall werde sich das Gewinn-Mulitple auf 8 belaufen. Die Bewertung sei weiterhin sehr günstig. Allerdings sei POLYTEC längst kein Geheimtipp mehr. Das Papier werde inzwischen stark bejubelt. Vorstandswoche-Entdeckung POLYTEC erscheine mittelfristig weiter aussichtsreich. Kurzfristig könnte die Prognose 2017 den Markt etwas enttäuschen.Größter Anteilseigner der Gesellschaft mit einem Anteil von knapp 30% sei unverändert die Familie Huemer. CEO sei Friedrich Huemer, der das Zepter vermutlich in ein bis zwei Jahren an seinen Sohn übergeben werde. Markus sei COO der Gesellschaft und in Personalunion stellvertretender Vorstandsvorsitzender von POLYTEC.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der POLYTEC-Aktie, die stramm angefallenen Gewinne weiter laufen zu lassen. (Analyse vom 24.03.2017)