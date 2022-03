Ticker-Symbol PNE-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des PNE-Angebotes.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 400 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (10.03.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PNE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) charttechnisch unter die Lupe.Der PNE-Aktie sei zuletzt der Spurt über das Hoch vom Januar 2021 bei 8,97 EUR gelungen. Diese konstruktive Weichenstellung besitze weitreichende charttechnische Konsequenzen. Offensichtlich sei zunächst ein neues Mehrjahreshoch. Genau genommen habe das Papier jüngst Niveaus erreicht, welche zuletzt im Jahr 2002 verzeichnet worden seien. Zum anderen könne die Kursentwicklung der letzten 14 Monate somit als sog. "rounding bottom" interpretiert werden. Bei diesem Kursmuster handele es sich um eine trendbestätigende Konsolidierungsformation, d. h. der vorangegangene Haussetrend dürfte wieder Fahrt aufnehmen. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde durch den MACD und den Aroon reduziert - beide Trendfolger hätten zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert. Das Tief vom September 2001 (10,63 EUR) definiere nun das nächste Anlaufziel. Rein rechnerisch ergebe sich - abgeleitet aus der Tiefe des Einschnittes des o. g. "rounding bottoms" - perspektivisch sogar ein Kursziel von rund 11,40 EUR. Während Traderinnen und Trader eine enge Absicherung auf Basis der angeführten Ausbruchsmarke heranziehen könnten, würden strategische Investoren ihren Engagements mit einem Stop auf Basis der 38-Wochen-Linie (akt. bei 7,82 EUR) etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.03.2022)