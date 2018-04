XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,52 EUR -1,56% (06.04.2018, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,52 EUR -1,68% (06.04.2018, 11:58)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit über 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (06.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Neuss (www.aktiencheck.de) - Creditreform Rating hat am 27. März 2018 das Unternehmensrating der PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) im Rahmen des Folgeratings auf BB mit positivem Outlook festgesetzt.Als einer der erfahrensten Projektierer plane und realisiere PNE Windparkprojekte an Land (Onshore) und auf hoher See (Offshore). Der Fokus liege auf der gesamten Wertschöpfungskette und umfasse die Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung und den Verkauf von Windparks und Umspannwerken, das Repowering sowie den Betrieb bzw. das technische und kaufmännische Betriebsmanagement. PNE sei dabei grundsätzlich im In- und Ausland bzw. auf drei Kontinenten aktiv. PNE habe die Marke von mehr 2.600 MW erfolgreich realisierter Projekte erreicht. Im Offshore Bereich seien bisher sechs Projekte erfolgreich durch den gesamten BSH-Genehmigungsprozess geführt worden, zudem sei PNE hier als Dienstleister tätig. Das Bestandsgeschäft habe einen vergleichsweise geringen Anteil an den Umsatzerlösen. Als Reaktion auf die Marktentwicklungen umfasse die neue strategische Ausrichtung künftig nahezu die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien. Im Geschäftsjahr 2017 habe PNE mit durchschnittlich 362 Mitarbeitern eine Konzerngesamtleistung von rd. 177,41 Mio. EUR (Vj. rd. 250,17 Mio. EUR) und ein Konzernjahresergebnis von rd. 17,08 Mio. EUR (Vj. rd. 68,97 Mio. EUR) erzielt.Ergebnis (Rating Result)Mit dem vorliegenden Rating werde PNE eine befriedigende Bonität attestiert. Positive Faktoren des aktuellen Ratings seien starke operative, bilanzielle, finanzielle und liquide Entwicklungen über die letzten beiden Berichtsperioden. Grundsätzlich seien die verfolgten Aktivitäten im On- und Offshore-Wind Projektgeschäft sowie die künftige Ausrichtung als Clean Energy Solution Provider mit verschiedensten Risiken und entsprechenden Wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Geschäfts- und Liquiditätslage versehen. Bereits aus der aktuell verfügbaren Liquidität könne die Anleihe Ende Mai 2018 zurückgeführt werden. Vor diesem Hintergrund setze Creditreform Rating das Rating unverändert auf BB fest. Das Rating sehe Creditreform Rating auch auf Grund der hohen Marktanforderungen, der politischen Rahmenbedingungen in den relevanten Zielmärkten und der Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit als sachgerecht an.Der einjährige Ausblick für das Rating werde unter gesamthafter Würdigung positiv angegeben. Maßbeglich hierfür seien insbesondere die neue strategische Ausrichtung sowie das erwartete, kurzfristige Finanzierungsprofil unter Berücksichtigung der Ende Mai erwarteten Rückzahlung der Anleihe.