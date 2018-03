PNE WIND ist gut aufgestellt, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Mit der strategischen Neuausrichtung sollen in Zukunft Schwankungen des operativen Geschäfts in einzelnen Märkten besser ausgeglichen werden. Zeitgleich will das Unternehmen neue Zukunftsmärkte mit Wachstumspotenzial erschließen. Ziel ist es, die Ergebnisse zu verstetigen und weiter zu steigern sowie den Wert des Unternehmens kontinuierlich und nachhaltig zu erhöhen.



Das erfordert Investitionen, die sich mittel- und langfristig bezahlt machen. Trotzdem prognostiziert PNE WIND für den Konzern ein deutlich positives EBIT in Höhe von 10 bis 16 Mio. Euro. Das Konzern-EBITDA wird nach der Prognose in einer Spanne zwischen 20 bis 26 Mio. Euro erwartet.



Rating verbessert



Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der PNE WIND AG im Rahmen des Folgeratings auf BB mit positivem Ausblick (vorher "BB mit Ausblick stabil") festgesetzt. Laut Creditreform sind die deutlich verbesserten Fundamentaldaten in den letzten beiden Geschäftsjahren Grund für die Ratingeinschätzung.



Der komplette Geschäftsbericht 2017 ist seit heute auf der Internetseite www.pnewind.com verfügbar.



Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,92 EUR +0,17% (27.03.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,95 EUR +2,79% (28.03.2018, 08:36)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (28.03.2018/ac/a/nw)







Cuxhaven (www.aktiencheck.de) - PNE WIND Jahreszahlen: Konzern-EBIT 2017 am oberen Ende der im Jahresverlauf erhöhten Prognose - AktiennewsPNE WIND (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) blickt im heute veröffentlichten Geschäftsbericht auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück - sowohl aus operativer als auch aus finanzieller Sicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Parallel wurde auch damit begonnen, die strategische Erweiterung des bewährten Geschäftsmodells umzusetzen, mit dem Ziel, neue Geschäftsfelder zu erschließen, und so den Herausforderungen international und national adäquat zu begegnen. PNE WIND entwickelt sich von einem der führenden Projektierer von Windparks zu einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie - einem Clean Energy Solution Provider. Neben der Windenergie sollen zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie, mit einem Schwerpunkt auf Wasserstoff, Teil des operativen Geschäfts werden.Internationale ProjekterfolgeDie Basis für die strategische Erweiterung ist das erfolgreiche Geschäftsmodell: Im vergangenen Jahr hat PNE WIND in Deutschland, Frankreich, Schweden und den USA Windparks an Land mit 233,6 MW Nennleistung fertiggestellt, mit deren Bau begonnen oder die Projektrechte veräußert. Ein wichtiger Erfolg in diesem Zusammenhang: PNE WIND hat mit "Kührstedt / Alfstedt" (43,2 MW) die ersten Windparks für das neue europäische Windparkportfolio 2020 in Betrieb genommen. In diesem Portfolio sollen Windparks mit bis zu 200 MW gebündelt werden. Außerdem wurden in 2017 Projektrechte für einen Windpark auf See mit geplanten 584 MW veräußert.Ein weiterer wichtiger Erfolg des Geschäftsjahres 2017: Durch die Optimierung der Projektfinanzierung des Ende 2016 anteilig veräußerten Windparkportfolios von 142 MW, realisierte die PNE WIND AG eine nachträgliche Kaufpreiszahlung. Ende 2017 verkaufte das Unternehmen zudem die noch verbliebenen 20 Prozent-Anteile des Portfolios. Darüber hinaus konnte PNE WIND für den Aufbau des Windparkportfolios 2020 mit der IKB Deutsche Industriebank AG im November 2017 eine Eigenkapitalfinanzierungslinie in Höhe von 25 Mio. Euro vereinbaren.Erhöhte EBIT-Prognose erreichtDividende vorgeschlagenAufgrund dieses positiven Ergebnisses schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 vor, eine Dividende in Höhe von insgesamt 0,04 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu zahlen. Damit soll die Dividendenpolitik der vergangenen Jahre konsequent fortgeführt und die Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligt werden.Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2018