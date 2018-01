Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (10.01.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter 3,00 Euro ein spekulativer Kauf.PNE WIND gehöre nicht gerade zu den Anlegerlieblingen auf dem deutschen Nebenwerte-Kurszettel. Querelen zwischen dem ehemaligen CEO Martin Billhardt und dem damaligen Aufsichtsrat sowie Großaktionär Volker Friedrichsen, gepaart mit einem bestenfalls soliden operativen Geschäft hätten das Wertpapier Investoren aufs Abstellgleis befördert. Zu Unrecht.Mit der Neuausrichtung zum "Clean Energy Solution Provider" stelle sich das Unternehmen breiter auf und möchte in Zukunft unter anderem mit der Power-to-Gas-Technologie Geld verdienen. Bei diesem Prozess könne überschüssiger Strom aus Windkraft- oder Photovoltaik-Anlagen gespeichert werden. Der Clou: Mit Wasserstoff würden sich Brennstoffzellen betreiben lassen, die langfristig der Elektromobilität die Stirn böten und damit einen erheblichen Beitrag zu einer sauberen sowie nachhaltigen Energiewelt beisteuern würden. Übriger Wasserstoff könne ferner mittels Methanisierung zu Biogas umgewandelt werden. Dieses diene wiederum der Wärmegewinnung oder als Biokraftstoff für Fahrzeuge mit CNG-Antrieb.Die Projektierung von Windparks bleibe jedoch das Kerngeschäft von PNE WIND. Vor Kurzem hab das Unternehmen eine Ausschreibung in der Türkei gewinnen können. "Dies ist ein großer Erfolg und gleichzeitig ein weiterer Schritt bei der Internationalisierung unseres Kerngeschäfts. Die erfolgreiche Teilnahme an der Ausschreibung ist aber auch ein weiterer Beleg für die hohe Qualität und Konkurrenzfähigkeit der von PNE Wind entwickelten Projekte", so Markus Lesser, PNE WIND-CEO.Unter 3,00 Euro ist die PNE WIND-Aktie ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2018)