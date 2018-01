XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (02.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Für Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) klarer spekulativer Kauf.Die PNE WIND AG habe zuletzt mit zwei positiven Neuigkeiten aufwarten können: Zum einen habe man den restlichen 20%-Anteil an Allianz Global Investors verkauft. Zum anderen habe die PNE WIND AG die EBIT-Prognose für das Jahr 2017 konkretisiert. Anfang November habe man schon die EBIT-Prognose für das zurückliegende Jahr auf 17 bis 23 Mio. Euro angehoben. Aufgrund des Verkaufs eines französischen Windparkprojektes gehe das Management rund um CEO Markus Lesser von einem Ergebnis im oberen Bereich der Guidance aus. Mit diesen Nachrichten im Gepäck dürfte die PNE WIND-Aktie wieder an Fahrt gewinnen und das Jahreshoch bei 3,06 Euro ins Visier nehmen.PNE WIND habe in einem herausfordenden Marktumfeld im letzten Jahr viele Projekte realisiert und veräußert. Die Basis für ein neues Windparkportfolio sei gelegt. Umso erstaunlicher, dass die PNE WIND-Aktie immer noch unter dem Buchwert von 3,06 Euro notiere.Börsenplätze PNE WIND-Aktie: