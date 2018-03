Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (28.03.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe."Der Aktionär" sei von der Neuausrichtung des Cuxhavener Unternehmens überzeugt. Anleger sollten sich vom schwächeren Ergebnisausblick auf das laufende Jahr nicht verunsichern lassen. Gleiches gelte im übrigen für den gesamten Windmarkt. Sicherlich hätten sich die Rahmenbedingungen für den Bau von Windkraftanlagen bzw. -Parks gerade in Deutschland mit einem neuen Ausschreibungsverfahren geändert und würden den Preisdruck unter den Herstellern verschärfen. PNE WIND sei jedoch als Projektierer tätig und nicht direkt von den Auswirkungen betroffen. Der Kursabschlag stelle eine spekulative Kaufchance dar. Zur Absicherung diene ein Stoppkurs bei 2,50 Euro, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:2,69 EUR -7,88% (28.03.2018, 15:52)