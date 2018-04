Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,535 EUR -0,39% (04.04.2018, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,545 EUR +0,08% (04.04.2018, 09:43)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit über 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (04.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) weiterhin spekulativ zu kaufen.Das letzte Geschäftsjahr sei für PNE WIND sehr erfolgreich verlaufen. In der Projektentwicklung seien wichtige Fortschritte gelungen, zu denen u.a. der Verkauf von großen Projekten in den USA und Schweden sowie die Veräußerung eines weiteren Offshoreprojekts zählen würden. Aus diesen Transaktionen stünden zum Teil noch substanzielle Meilensteinzahlungen aus. Zahlungen aus früheren Abschlüssen hätten auch die letzte Finanzperiode positiv geprägt. Eine von PNE WIND durchgeführte Umfinanzierung für den 2016 verkauften 80-prozentigen Anteil an einem 142,5 MW-Portfolio habe zu einer nachträglichen Kaufpreiszahlung in Höhe von 21,4 Mio. Euro geführt. Der einbehaltene Anteil von 20 Prozent sei zudem um 5,4 Mio. Euro aufgewertet worden. Letztlich habe die Gesellschaft diesen auch noch zum Jahresende für rund 23 Mio. Euro an den Allianzfonds veräußert, der schon die 80 Prozent erworben habe.Mit 114,1 bzw. 23,1 Mio. Euro hätten Umsatz und EBIT in 2017 zwar deutlich unter den Vorjahreswertengelegen - die vom Portfolioverkauf geprägt gewesen seien -, trotzdem seien die Werte sehr beachtlich. Denn PNE WIND baue bereits ein neues Portfolio mit einer Zielkapazität von 200 MW auf und verzichte hier temporär auf eine Gewinnrealisierung. Mit einem 43,2 MW-Windpark habe bereits das erste große Objekt fertiggestellt und in Betrieb genommen werden können. Zudem würden zusätzliche Investitionen in die Ausweitung des Leistungsspektrums im Rahmen der im letzten November vorgestellten Strategie SCALE up getätigt. Obwohl das Unternehmen damit eine neue Investitionsphase eingeleitet habe, sei in der abgelaufenen Periode eine operative Marge von 20 Prozent (gemessen am Umsatz) erwirtschaftet worden.Auch dieses Geschäftsjahr solle wieder deutlich profitabel ausfallen, das Management habe ein EBIT von 10 bis 16 Mio. Euro prognostiziert. Der Analyst halte zumindest das obere Ende der Spanne für erreichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link