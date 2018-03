Der US-ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe sei im Februar überraschend von 59,1 auf 60,8 Punkte gestiegen. Dies sei nicht nur das höchste Niveau seit Mai 2004 sondern zugleich nach September 2017 überhaupt erst der zweite Anstieg über die 60-PunkteMarke seit diesem Zeitpunkt. Die wichtigen Subindizes für die Produktion und die Neuaufträge hätten zwar im Februar moderat nachgegeben, hätten aber gleichwohl auf hohen Niveaus verharrt. Bei den anderen Subkomponenten hätten sich hingegen überwiegend Anstiege im Vormonatsvergleich ergeben. In der Summe signalisiere der ISM-Manufacturing-Index damit weiteres Aufwärtspotenzial für die US-Industrie.



Die Woche ende heute datenseitig ruhig. In Italien würden die finalen Daten für das BIPWachstum im 4. Quartal 2017 veröffentlicht. Die Analysten von Postbank Research würden mit einer Bestätigung der vorläufig gemeldeten Wachstumsrate in Höhe von 0,3% gegenüber dem Vorquartal rechnen.



Der US-Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan sei vorläufigen Angaben zufolge im Februar kräftig von 95,7 auf 99,9 Punkte und damit auf den zweithöchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen. Mit Veröffentlichung der endgültigen Daten sollte das Ergebnis heute leicht auf 99,0 Zähler korrigiert werden. Unabhängig davon spreche das Verbrauchervertrauen aber für eine anhaltend robuste Konsumkonjunktur in den USA im laufenden Quartal. (02.03.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Bei den Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone im Februar gab es mit Veröffentlichung der finalen Daten moderate Revisionen, so die Analysten von Postbank Research.So sei der deutsche Manufacturing-PMI von 61,1 auf 60,6 Punkte und damit weniger stark gesunken, als die vorläufigen Daten hätten vermuten lassen. Auch für die Eurozone habe mit einem Rückgang von 59,6 auf 58,6 Zähler ein etwas weniger deutlicher Rückgang zu Buche gestanden. Aber auch unabhängig von diesen Aufwärtsrevisionen der vorläufigen Daten würden die PMIs auf ihren aktuellen Niveaus eine anhaltend robuste Industriekonjunktur in Deutschland und der EWU signalisieren.