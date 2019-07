Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der vorläufigen Schätzung der Einkaufsmanagerindices (PMIs) im Juli hat sich der allgemeine Trend des bisherigen Jahresverlaufs fortgesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Ausgabe von "markt:kompass".



Während sich die Stimmung im Dienstleistungssektor weiterhin auf einem ordentlichen Niveau halte, schwächele das Verarbeitende Gewerbe immer stärker. So habe sich der Dienstleistungs-PMI für die Eurozone mit 53,3 Punkten knapp gegenüber dem Vormonat behaupten können (53,6), wohingegen der PMI für den Industriesektor mit 46,4 Punkten auf den tiefsten Stand seit Dezember 2012 gesackt sei (Juni: 47,6). Die insgesamt noch unterhalb der Markterwartungen liegenden PMI-Daten hätten die Hoffnungen auf eine rasche geldpolitische Lockerung in der Eurozone weiter geschürt und hätten gestern den Euro zum US-Dollar zeitweilig auf 1,113 USD fallen lassen. (25.07.2019/ac/a/m)



