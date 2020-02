Börse Stuttgart-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

48,20 EUR -0,82% (21.02.2020, 09:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

51,70 CHF -0,58% (21.02.2020, 09:29)



ISIN PIERER Mobility-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN PIERER Mobility-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol PIERER Mobility-Aktie:

PMAG



Kurzprofil PIERER Mobility AG:



Die PIERER Mobility-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG) (vormals KTM Industries AG) ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller ("PTW"). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen.



Durch die Innovationsstärke sieht sich PIERER Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj - Indiens zweitgrößter PTW-Hersteller mit einem Absatz von ca. 4,3 Mio. Zwei- und Dreirädern - festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Die PIERER Mobility Gruppe setzt in ihren Kernbereichen im Wesentlichen auf folgende Wachstumsstrategien:



- Organisches Wachstum in den globalen Märkten mit den bestehenden Zweirad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles

- Wachstum durch Übernahme neuer Marken (Konsolidierung)

- Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW in strategischer Kooperation mit Bajaj (21.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG).Prognose revidiert - FCF praktisch unverändert: Diethelm habe seine Prognose angepasst, um den Ausblick für 2020 genauer zu berücksichtigen (höhere Investitionen in E-Mobilität/GASGAS sowie Wechsel bei Emissionsstandards von Euro 4 zu Euro 5). Dadurch würden sich die EBITDA-Schätzungen des Analysten um 4%/6% reduzieren (höhere V&V-Kosten würden EBIT noch stärker belasten). Positiv zu Buche würden die stabilen Investitionen und das verbesserte NUV-Management schlagen, weshalb die FCF-Prognose des Analysten unverändert bleibe.Org. Wachstum ab 2021: Durch die Freigabe der Euro-4-Motorräder für 2020 dürften die Lagerbestände sinken und ab 2021 eine Wiederaufstockung nötig machen. Ebenfalls wachstumsfördernd dürfte die Einführung neuer GASGAS-Motorräder im laufenden Jahr und der Produktionsbeginn im Rahmen des CFMoto-JV per Ende 2020 sein (erste CFMoto-Prototypen auf Basis von KTM 790 Adventure in China aufgetaucht).Bajaj-Minderheitsbeteiligung: Durch die vollständige Konsolidierung von Pexco werde sich der Wert der Minderheitsbeteiligung von Bajaj auf Konzernebene laufend reduzieren und so mittelfristig die GuV-Rechnung immer weniger beeinflussen. Diethelm erwarte daher, dass sich die Diskussion um eine Vereinfachung der Aktionärsstruktur wieder intensivieren werde - mit positiven Folgen für die Bewertung.2020 werde wegen der Umstellung der Emissionsstandards von Euro 4 auf 5 ein Übergangsjahr mit Auswirkungen auf die "Sell-in"-Aktivitäten (im 2H20 weniger). Diethelm erwarte jedoch 2021E einen Umschwung aufgrund eines Wiederaufstockungseffekts, der das organische Wachstum erhöhe. Die gesenkten Gewinnprognosen des Analysten würden höhere Investitionen in die E-Mobilität und ein höheres D&A-Niveau widerspiegeln, während die FCF-Schätzungen weitgehend stabil bleiben würden. Ein kurzfristiger Auslöser könnte die Vereinfachung der Eigentümerstruktur sein. Das neue Kursziel des Analysten von CHF 84 (zuvor: CHF 89) sei größtenteils auf den niedrigeren EUR/CHF-Wechselkurs zurückzuführen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PIERER Mobility-Aktie: