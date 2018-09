Tradegate-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



München (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin zu verkaufen.Während die Entwicklung der Halbjahresumsätze positiv überrascht habe, habe das operative Ergebnis zum H1/2018 deutlich unter den Analystenerwartungen gelegen. Ursächlich seien signifikant höhere variable Kosten gewesen, wie die Analysten sie aufgrund des Aufbaus der globalen Video-on-Demand-Plattform jedoch auch in den kommenden Jahren erwarten würden. Nach ihrer Einschätzung würden insbesondere die für den globalen Roll-Out der VoD-Plattform notwendigen Marketingaufwendungen noch immer systematisch unterschätzt. Dementsprechend würden die Analysten selbst unter optimistischen Planungsannahmen einen Break-Even im VoD-Segment mittelfristig für nicht erreichbar betrachten.Schwächen würden sich nach Erachten der Analysten auch in der Corporate Governance zeigen: Während auf der Website der Gesellschaft unverändert eine Beteiligung des Großaktionärs Black-Mars von 60% angegeben werde, sei einer Meldung des Bundesanzeigers zu entnehmen, dass dieser bereits im Juli die Meldeschwelle von 50% unterschritten habe. Angesichts der unter ihren Erwartungen liegenden operativen Halbjahresergebnisse würden die Analysten auch ihre EBIT-Prognosen für die Folgejahre zurücknehmen und aus ihrem DCF-Entity-Modell im Base-Case-Szenario ein Kursziel von EUR 34,20 (bislang: EUR 46,00) je Aktie ermitteln.Angesichts einer erwarteten Kursentwicklung von -82,0% bestätigen Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, ihr "sell"-Rating für die Aktien der PANTAFLIX AG. (Analyse vom 28.09.2018)