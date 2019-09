ISIN PANTAFLIX-Aktie:

Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



München (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin zu verkaufen.Wie das vergangene Halbjahr aus Sicht des Analysten einmal mehr gezeigt habe, könne eine Aneinanderreihung semi-wichtiger Unternehmensmeldungen zwar einen Aktienkurs kurzzeitig stabilisieren, sei jedoch für den Wert eines Unternehmens solange nicht relevant, wie die Werttreiber nicht ebenfalls zum Positiven verändert würden. So sehe Hassler die Befürchtungen, die sich in der Kursentwicklung der vergangenen Monate aus seiner Sicht angedeutet hätten, im gestern veröffentlichten Halbjahresbericht bestätigt: Trotz steigender Umsätze habe sich die Ertrags- und Liquiditätslage von PANTAFLIX zum ersten Halbjahr 2019 nochmals verschlechtert: Während der operative Verlust (EBIT) um 44,3% auf EUR -6,3 Mio. angestiegen sei, habe sich der Bestand an Zahlungsmitteln gegenüber Dezember 2018 trotz der im Februar 2019 durchgeführten Kapitalerhöhung um EUR -4,8 Mio. auf nunmehr EUR 9,1 Mio. verringert. Die "deutliche Ergebnisverbesserung", die das Unternehmen im H1-Bericht beschreibe, könne der Analyst, mit Ausnahme des bei einem kapitalintensiven Geschäftsmodell - wie von wie PANTAFLIX - wenig aussagekräftigen EBITDA, nicht bestätigen.Angesichts der operativen Entwicklung bestätigt Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, den aus seinem DCF-Entity-Modell ermittelten Wert des Eigenkapitals von EUR 0,30 (Base-Case-Szenario) je Aktie und bekräftigt sein "sell"-Rating für die Aktien der PANTAFLIX AG. (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link