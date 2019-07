Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Münster (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) mit dem Votum "speculative buy" wieder auf.Bei PANTAFLIX handle es sich um einen der erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten der letzten Jahre. Darüber hinaus habe sich PANTAFLIX als ein Produzent von Streaming-Serien etabliert und agiere als Auftragsproduzent für Amazon Prime Video, YouTube Premium und Netflix. Auf dieser Basis habe das Unternehmen in den letzten Jahren ein hohes Wachstum erzielen und die Umsätze seit 2016 mehr als verdoppeln können.Trotz dieser Erfolge im Produktionsgeschäft habe der Hauptfokus der letzten Jahre auf dem Aufbau und dem Rollout der gleichnamigen VoD-Plattform gelegen, mit der PANTAFLIX die weltweite Filmdistribution habe revolutionieren wollen. Auch wenn das dabei ursprünglich verfolgte Geschäftsmodell nicht aufgegangen sei, verfüge das Unternehmen dank der erbrachten Vorleistungen über eine technologisch hochwertige, Hollywood-zertifizierte Plattform mit einer sehr großen technischen Reichweite.Dieses Potenzial solle nun mit einem modifizierten Geschäftsmodell erschlossen werden, dessen Kern aus dem Angebot von exklusiven, kleinformatigen Serien mit Stars der deutschen YouTube- und Influencer-Szene bestehen solle. Hiermit könnte PANTAFLIX von seiner Vernetzung in der Medienlandschaft profitieren, neue Nutzergruppen für die Plattform gewinnen und damit auch das Absatzpotenzial für das übrige Angebot vergrößern.Mit dieser innovativen Nischenstrategie könnte die Monetarisierung der erbrachten Vorleistungen an Schwung gewinnen und gleichzeitig mit einem deutlich geringeren Marketingaufwand auskommen. Dennoch habe Jakubowski die hieraus resultierenden Erträge in seinem Modell nur vorsichtig abgebildet und stattdessen das etablierte Kerngeschäft ins Zentrum seiner Schätzungen gerückt.Damit nimmt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, seine Coverage, die er im letzten Herbst aufgrund der unzureichenden Informationsbasis über die Entwicklung der damals noch für sein Modell entscheidenden VoD-Plattform ausgesetzt hatte, mit dem Urteil "speculative buy" wieder auf. Das Kursziel laute 5,10 Euro. (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie: