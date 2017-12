Wer investiert ist, bleibt dabei, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen PANTAFLIX-Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2017)



Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie:



Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

196,20 EUR +0,05% (28.12.2017, 11:09)



Tradegate-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

195,251 EUR -2,64% (28.12.2017, 11:16)



ISIN PANTAFLIX-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTAFLIX-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTAFLIX-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (28.12.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) dabei zu bleiben.Binnen eines Jahres habe sich die Aktie von PANTAFLIX knapp vervierfacht und markiere fast täglich neue Rekordhochs. Seit dem Launch der Video-on-Demand (VoD)-Plattform PANTAFLIX vor etwa einem Jahr gehe es rasant aufwärts. Die Performance unterlege das Unternehmen mit vielversprechenden Nachrichten. Jüngst sei ein Paukenschlag erfolgt. PANTAFLIX und Disney Deutschland hätten einen Kooperationsvertrag zum weiteren Ausbau der VoD-Plattform im Rahmen eines Content-Agreements geschlossen. Den Deal könne sich PANTAFLIX-COO Stefan Langefeld ans Revers heften.Langefeld sei seit Mai im Vorstand von PANTAFLIX. Die Verpflichtung des ehemaligen und langjährigen Apple-Managers habe sich somit schon bezahlt gemacht. Bei Apple habe er über 100 Lizenzvereinbarungen mit unterschiedlichsten Partnern verhandelt und strukturiert, von Hollywood-Studios bis hin zu lokalen unabhängigen Produzenten. "Ich bin vor 6 Monaten bei PANTAFLIX dazugestoßen und es macht einen Riesen-Spaß, mit großer Energie und dem gesamten Team gewaltige Dinge zu bewegen", so Langefeld im Gespräch mit der "Vorstandswoche.de".Mit dem Disney-Deal in der Tasche habe PANTAFLIX zweifelsohne eine neue Dynamik entfaltet. Start der Zusammenarbeit sei im 1. Quartal 2018. Zu Beginn stünden dann Filme von Disney auf der Plattform in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Das umfassende Rechtepaket beinhalte alle aktuellen Erfolgs-Franchises wie "Star Wars" oder "Pirates of the Caribbean", und darunter auch der Mitte Dezember erschienene "Star Wars: Die letzten Jedi". Der neue Star Wars-Blockbuster sei parallel zum DVD-Start bei PANTAFLIX verfügbar. Die Rechte habe PANTAFLIX nicht teuer gekauft, da Nutzer der Plattform pro Film bezahlen würden und kein Abo-Modell abschließen müssten.Wie viel pro Transaktion bei PANTAFLIX pro Film und Abruf im Falle von Disney hängen bleibe, habe der COO den Experten aber nicht verraten wollen. "Mit dem Deal starten alle Neuheiten zeitgleich mit dem elektronischen Verleihstart. Wir sind damit auf Augenhöhe mit den größten Plattformen im Bereich VoD". Nachdem PANTAFLIX mit dem Branchenprimus einen Deal abgeschlossen habe, dürften bald weitere Partnerschaften mit Major Studios folgen. "Wir befinden uns in guten Gesprächen. Bereits heute ist allerdings klar, dass wir seit dem Launch vor über 12 Monaten schon unfassbar viel erreicht haben und in allen Belangen bereits auf Augenhöhe sind. Andere haben ihre Plattform 10 Jahre entwickelt. iTunes Video wird 2018 10 Jahre alt."Langefeld sehe PANTAFLIX als technologisch modernste Plattform an, die es derzeit gebe. "Unsere Plattform-Präsenz auf allen möglichen Plattformkanälen ist komplettiert. Alle App-Plattformen und Smart TVs wie Samsung sind bereits erschlossen, wir decken 95% technische Reichweite ab." Es sei nahe liegend, dass PANTAFLIX vermutlich bald einen Deal mit Warner schließe. Über das Filmproduktionsgeschäft sei die Gesellschaft mit Warner nämlich sehr eng verdrahtet. "Wir sind in der Branche insgesamt sehr vernetzt und zuversichtlich, bald mit weiteren Majors zusammenzuarbeiten".Da der Content auf PANTAFLIX nach und nach mit Blockbustern von Major Studios gefüllt werde, sei die Plattform allerdings für alle interessant, die Filme im Netz schauen wollten. "Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir verstehen uns als transaktionale Plattform und wollen der global führende VoD-Dienst der Filmbranche werden." Fakt sei jedenfalls, dass sich mit der Integration von Blockbuster-Inhalten der adressierbare Markt von Nutzern massiv erhöht habe und sich nicht nur auf Expats konzentriere.Details in Bezug auf Zahlen in Sachen User und Abrufen der Plattform habe Langefeld den Experten erwartungsgemäß nicht nennen wollen. "Unsere Wettbewerber machen das auch nicht. Wir sind mit der Entwicklung aber sehr zufrieden. Zu einem geeigneten Zeitpunkt werden wir aber Details nennen. Diesen sehen wir aktuell noch nicht als gekommen. Unsere Maschine ist jetzt gut geölt, und seit dem Deal mit Disney hat sich auf breiter Front ein großes Momentum freigesetzt." 2018 wolle PANTAFLIX den bisherigen Erfolgskurs fortsetzen. Ziel sei der Ausbau der Plattform. Zudem solle das Joint Venture in China mit Leben gefüllt werden. "Das Joint Venture in China entwickelt sich plangemäß. Voraussetzung dafür war die Übersetzung auf Mandarin, was abgeschlossen ist", ergänze der COO. Gerüchten zufolge stehe bald auch eine Kooperation über eine White-Label-Lösung mit ALDI oder Rewe ins Haus. Kommentieren wollen habe Langefeld das nicht."Vorstandswoche"-Altfavorit PANTAFLIX entwickle sich sensationell. Die Experten hätten die Aktie bei Kursen zwischen 40 und 60 Euro zum Kauf empfohlen, allerdings auch bei Kursen von 140 Euro zur Mitnahme von Teilgewinnen geraten. Das sei offensichtlich verfrüht gewesen.