Kurzprofil PALFINGER AG:



PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer "Lifting Solutions", die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim, Österreich, erwirtschaftete die PALFINGER Gruppe mit knapp 11.000 Mitarbeitern 2018 einen Gesamtumsatz von rund 1.616 Mio. EUR.



Der Konzern verfügt über Fertigungs- und Montagestandorte in Europa, GUS, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sowie PALFINGER 21st (die Entwicklung smarter Lösungen und neuartiger, datenbasierter Geschäftsmodelle) bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe. (03.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) unter die Lupe.Nach dem Cyber-Angriff habe PALFINGER weitgehend die Kontrolle über die IT-Systeme zurückerlangt. Die Produktion solle in den kommenden Tagen wieder hochgefahren werden. Für 2021 erwarte das Unternehmen einen Umsatz von über EUR 1,7 Mrd. und eine EBIT-Marge von 8%.PALFINGER habe gestern Abend via ad-hoc Aussendung bekannt gegeben, dass nach dem Anfang letzter Woche gestarteten Cyber-Angriff (Ransomware), die Kontrolle über die IT-Systeme weitgehend wiedererlangt worden sei. Nachdem primär die europäischen Werke seither stillgestanden hätten, solle bis Ende der Woche mit dem Hochlauf der Produktionsstätten begonnen werden. Zum finanziellen Schaden seien keine Angaben gemacht worden.Zudem habe das Unternehmen ermutigende Finanzziele für das Geschäftsjahr 2021 verlautbart. Der Umsatz solle auf über EUR 1,7 Mrd. steigen bei gleichzeitiger Verbesserung der EBIT-Marge auf 8%. Gegenüber dem Krisenjahr 2020, für das ein Umsatz von über EUR 1,5 Mrd. und ein EBIT von EUR 100 Mio. erwartet werde, stelle der Ausblick eine deutliche Verbesserung dar. Zudem sei anzumerken, dass das Umsatzziel nicht signifikant unter dem Rekordniveau des Jahres 2019 liege. Während der Umsatzausblick leicht über den Markterwartungen liege, bewege sich das implizite EBIT von rund EUR 140 Mio. im Rahmen der Konsensprognose.Für das Q1 2021 erwarte das Management einen Umsatz über und eine EBIT-Marge unter der Vergleichsperiode (EUR 393 Mio. bzw. 8%). Ergebnisseitig würden Kosten im Zusammenhang mit der Cyber-Attacke belasten, während das Q1 2020 von ersten Auswirkungen des Lockdowns gekennzeichnet gewesen sei. In absoluten Zahlen sollte das EBIT daher in einer ähnlichen Größenordnung ausfallen.Das Tempo der erwarteten Umsatzerholung sei nach Meinung der Analysten positiv hervorzuheben, speziell vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Unsicherheiten. Obwohl sich die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn nur wenig verändern dürften, sehen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die Finanzziele es als ermutigendes Signal. (Analyse vom 03.02.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.