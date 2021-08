7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist der weltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 10.800 Mitarbeitern, 35 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk mit über 5.000 Stützpunkten garantiert PALFINGER unmittelbare und optimale Kundennähe.



Als Technologieführer strebt das Unternehmen danach, durch ökonomisch und ökologisch zukunftsfähige Lösungen und Produkte den Unternehmenserfolg seiner Partner langfristig zu sichern. Auf Basis seiner breitgefächerten Modellpalette treibt PALFINGER daher die Einsatzmöglichkeiten für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz voran.



Als globales Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln ist PALFINGER davon überzeugt, dass nachhaltiges Denken und Handeln maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Aus diesem Grund übernimmt das Unternehmen soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2020 einen Umsatz von 1,53 Mrd. EUR. (06.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) weiterhin zu kaufen.PALFINGER habe in Q2 2021 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn Rekordwerte einfahren können. Während der Umsatz von EUR 478 Mio. der Analystenschätzung entsprochen habe, sei das EBIT mit ca. EUR 52 Mio. (Marge 10,9%) um 6% besser als erwartet gewesen. Das Wachstum sei sowohl regional als auch produktseitig breit unterstützt gewesen. Neben Preiserhöhungen und Skaleneffekten habe sich auch der Aufholeffekt nach der Cyberattacke im ersten Quartal positiv ausgewirkt.Für das GJ 2021 habe das Management die Zielsetzung bestätigt, die letztjährigen Rekordwerte bei Umsatz und EBIT von EUR 1,75 Mrd. bzw. EUR 150 Mio. zu übertreffen. Vor dem Hintergrund des Rekordauftragsbestands zum Halbjahr scheine diese Ambition gut abgesichert zu sein. Die Analysten hätten ihre Prognosen auf EUR 1,78 Mrd. bzw. EUR 162 Mio. angehoben.Angesichts deutlich gestiegener Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte sei für das H2 von einem steigenden Margendruck auszugehen. Zusätzlich gelte es auch höhere Struktur- und Projektkosten aufgrund der ambitionierten Wachstumspläne zu verdauen. Nach der Preiserhöhung zu Jahresanfang sollte eine erneute Preisanhebung in Q4 die Kosteninflation kompensieren. Generell scheine die Preisdisziplin unter den Kranherstellern sehr gut zu sein.Die Nachfrageerholung der letzten Monate habe sich laut Management verstetigt. Dies gelte vor allem für wichtige Kundensegment wie die Baubranche sowie die Forst- und Abfallwirtschaft. Die Erholung bei den Marinekränen sei erwartungsgemäß deutlich weniger dynamisch.Aus aktueller Perspektive erscheine es als durchaus realistisch, dass PALFINGER die bis 2024 angestrebte Umsatzgrenze von EUR 2 Mrd. schon früher erreichen könne.Die avisierte Auflösung der Kreuzbeteiligung mit dem chinesischen Joint Venture-Partner Sany Group sei weiterhin ein möglicher Kurskatalysator. Die Verhandlungen könnten laut Management in Q4 finalisiert werden. Es bestehe die Möglichkeit, dass PALFINGER den von Sany gehaltenen Anteil von 7,5% übernehmen könnte (und im Gegenzug seinen 7,5%-Anteil an Sany Automobile Hoisting Machinery an die Sany Group abtrete). Sollten die PALFINGER-Aktien in weiterer Folge nicht eingezogen, sondern wiederveräußert werden, stiege nicht nur der Streubesitz, sondern fiele auch die Nettoverschuldung. Der operative Fortbestand des Joint Ventures sei von der Transaktion unberührt.Entsprechend bestätigen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die "Kauf"-Empfehlung. Die steigende Nachfrage in Kombination mit Preiserhöhungen sollte auch im nächsten Jahr zu einer Umsatz- und Margenverbesserung führen. Angesichts der erwarteten Gewinnentwicklung erscheine die Bewertung der Aktie attraktiv. (Analyse vom 06.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.