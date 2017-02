XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich in klinischer Phase-III-Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION alle operativen und finanziellen Ressourcen auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



Remimazolam ist in den USA, Kanada, China, Russland (GUS), der Türkei, der MENA-Region und Südkorea an Partner auslizenziert.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und weitere Standorten in Cambridge (Vereinigtes Königreich) und New Jersey (USA).



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. (07.02.2017/ac/a/nw)





Aachen (www.aktiencheck.de) - PAION veröffentlicht vorläufiges 2016er-Ergebnis - Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen - AktiennewsDas Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 55.757.094,00 um EUR 2.439.023,00 auf EUR 58.196.117,00 gegen Bareinlage unter Gewährung eines Bezugsrechts für die Altaktionäre durch die Ausgabe von 2.439.023 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016 ausgegeben. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,05 je Aktie. PAION plant, den Erlös der Bezugsrechtskapitalerhöhung hauptsächlich für die Vorbereitung und Einreichung einer Marktzulassung von Remimazolam in Japan zu nutzen.Vorläufige wesentliche Konzernfinanzzahlen 2016 (ungeprüft)Nach vorläufigen, noch nicht durch den Abschlussprüfer testierten Zahlen betrug der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2016 EUR 20,1 Mio. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von EUR 28,2 Mio.). Die Umsatzerlöse beliefen sich in 2016 auf EUR 4,3 Mio. (Vorjahr: EUR 0,1 Mio.). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich in 2016 auf EUR 23,4 Mio. (Vorjahr: EUR 29,4 Mio.). Die Aufwendungen für allgemeine Verwaltung und Vertrieb beliefen sich 2016 auf EUR 5,1 Mio. (Vorjahr: EUR 5,7 Mio.). Der Steuerertrag betrug im Geschäftsjahr 2016 EUR 4,9 Mio. (Vorjahr: EUR 5,8 Mio.). Der Finanzmittelbestand betrug zum 31. Dezember 2016 EUR 30,1 Mio. (31. Dezember 2015: EUR 32,7 Mio.). Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2016 auf EUR 24,9 Mio. (31. Dezember 2015: EUR 35,6 Mio.).Die PAION AG plant, den Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2016 am 16. März 2017 zu veröffentlichen."Wir freuen uns, nun eine Finanzierungslösung für das Filing in Japan präsentieren zu können", kommentierte Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, und fügte hinzu: "Wir gehen davon aus, dass ein Zulassungsantrag voraussichtlich bis Mitte 2018 gestellt werden kann, und erhoffen uns eine neue Dynamik im Partnering-Prozess."Börsenplätze PAION-Aktie: