Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

1,418 EUR +3,35% (11.01.2022, 09:17)



XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

1,40 EUR +3,09% (11.01.2022, 09:02)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, Südkorea und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



Neben Byfavo(R) (Remimazolam) hat PAION zwei weitere Produkte, GIAPREZA(R) (Angiotensin II) und XERAVA(R) (Eravacyclin), in seinem Portfolio. GIAPREZA(R) ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen Blutdruck verbleiben. XERAVA(R) ist ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. (11.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Die deutsche Biotech-Gesellschaft PAION verschaffe sich frische Liquidität mit dem Verkauf der chinesischen Patente für die Substanz Remimazolam an die Humanwell Healtchare Group. Das habe für einen Kurssprung beim Nebenwert gesorgt. Gehe es nach den Analysten von Stifel, sei bei der PAION-Aktie noch deutlich mehr drin.Stifel habe die Einstufung für PAION auf "buy" mit einem Kursziel von 4,15 Euro belassen. Dies habe Analyst Marcus Wieprecht in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der Abretung der chinesischen Remimazolam-Patente und des Verkaufs der damit verbundenen zukünftigen Lizenzgebühren an Humanwell geschrieben. Dies unterstreiche den klinischen und kommerziellen Wert des in den USA und Europa als Byfavo bekannten Narkosemittels. Zudem werde die Kasse üppig gefüllt, so der Experte. Wieprecht sehe somit ein Kurspotenzial von über 200 Prozent ausgehend vom aktuellen Kursniveau bei 1,36 Euro.Für die Patente und die damit verbundenen Lizenzgebühren erhalte PAION 20,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Börsenwert des Unternehmens betrage derzeit gut 100 Millionen Euro.Den Verkauf werte "Der Aktionär" positiv. PAION bleibe eine spannende, wenngleich auch äußerst spekulative Biotech-Aktie aus Deutschland.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: