Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (23.09.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) auf.Ehmann starte seine Coverage zur PAION AG mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 3,00 Euro, was einem derzeitigen Aufwärtspotenzial von 32% entspreche. Dies basiere auf seinem rNPV Modell, was einen fairen Wert je Aktie von 5,29 Euro ausgebe.Marktreife von Remimazolam in Q2/2020e: PAIONs US-Partner Cosmo Pharmaceuticals habe mit der Einreichung ihres Zulassungsantrags bei der FDA einen wichtigen Meilenstein zur Marktzulassung von Remimazolam im Bereich der Kurzanästhesie erreicht (PDUFA-Datum 05.04.2020). Der Analyst rechne mit einem US-Markteintritt des schnell wirkenden Sedativums mit einem überlegenen kardiorespiratorischen Wirkprofil in Q3/2020e. Basierend auf den positiv verlaufenden Phase III-Studien und den darauf basierenden, gestellten Zulassungsanträgen in China und Japan erwarte der Analyst für die Periode ab 2020e starkes Wachstum in diesen Märkten. Für die EU plane PAION die Selbstvermarktung von Remimazolam.Guidance für das Geschäftsjahr 2019: Umsatz ca. 8 Mio. Euro; EBIT zwischen -7 und -10 Mio. Euro. Der Analyst sehe die Guidance als realistisch an und plane inklusive Meilensteinzahlungen von 8 Mio. Euro einen Fehlbetrag am Ende der Periode von 8,3 Mio. Euro ein. In 2020e und 2021e sollten nach Einschätzung des Analysten aufgrund der erfolgten Marktreife weitere Meilensteinzahlungen in Höhe von 38 Mio. Euro zufließen. 2020e erwarte der Analyst ein leicht negatives EBIT (FMRe: 942 TEUR). Ab 2021e rechne er mit einem erstmalig positiven EBIT (FMRe: +6,1 Mio. Euro).PAION ab 2021e profitabel: Kassenseitig halte Ehmann PAION für ausreichend ausgestattet, da Ende 2018 noch 17,2 Mio. Euro im Buch gestanden hätten. Ehmann schätze, dass in 2019e der operative Cash Burn bei rund -9,7 Mio. Euro liegen sollte. Aufgrund der zunehmenden Umsätze und durch den Zufluss von Fremdkapital erwarte der Analyst für das Ende der Periode 2020e einen Kassenbestand von 17,7 Mio. Euro. Ab 2020e rechne er mit einem positiven CF aus operativer Tätigkeit (FMRe: +0,3 Mio. Euro) welcher in 2021e weiter fortgeführt werde (+5,4 Mio. Euro).Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert seine Coverage zur PAION-Aktie mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 3,00. (Analyse vom 23.09.2019)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.