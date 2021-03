Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (05.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Bei PAION drehe sich weiter alles um Narkose-Mittel Remimazolam. Rund um den Globus treibe das Aachener Biotech-Unternehmen die Entwicklung und Vermarktung mit verschiedenen Partnern voran. Nun habe PAION für ein weiteres bisher unerschlossenes asiatisches Land eine Lizenzvereinbarung abschließen können.Die TTY Biopharm Company Limited (TTY) übernehme die exklusiven Lizenzrechte für die Entwicklung und Vermarktung der Substanz Remimazolam in Taiwan. Der Deal umfasse alle Indikationen und der PAION-Partner trage alle Kosten für die Marktzulassung und den Vertrieb. Im Gegenzug erhalte PAION eine Upfrontzahlung i.H.v. 1,1 Mio. Euro und "wird das Medikament zu einem prozentualen Anteil des Nettoverkaufspreises in Taiwan mit einer Mindestpreisgarantie liefern", heiße es.Die PAION-Aktie habe im Anschluss an die Meldung mit klaren Kursgewinnen reagiert, habe diese jedoch schnell wieder abgeben müssen. In den vergangenen Monaten sei jegliche positive Meldung des Unternehmens regelrecht verpufft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: