Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.



PAION hat die Vermarktung von Remimazolam (Byfavo(R)) in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA(R)), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, und Eravacyclin (XERAVA(R)), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. (29.04.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).PAION und Cristália Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda, Brasilien ("Cristália") hätten eine Vereinbarung geschlossen, die Cristália eine exklusive Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung von Remimazolam in Lateinamerika gewährt. Aufgrund dieser Vereinbarung erhalte PAION eine Vorauszahlung in Höhe von 3,5 Mio. Euro und werde mit 20% am Nettoumsatz von Cristália beteiligt. Darüber hinaus erhalte PAION für die Einreichung des Zulassungsantrags in Lateinamerika einen Meilenstein in Höhe von 1 Mio. Euro und 0,5 Mio. Euro für jedes Jahr der Marktexklusivität ab Markteinführung des Produkts. Bis 2024 werde Cristáli Remimazolam in Brasilien in den Bereichen Sedierung und Allgemeinanästhesie vermarkten.Basierend auf dem für das Jahr 2022e vom Unternehmen veröffentlichten Fahrplan glaube der Analyst, dass von allen definierten Zielen die Kommerzialisierung des PAION-Produktportfolios sowie die Investitionen in Forschung und Entwicklung mit Schwerpunkt auf der pädiatrischen Entwicklung die Ziele seien, die von den Anlegern genauer verfolgt werden sollten. Offensichtlich spiele Schnelligkeit im PAION-Geschäft eine wichtige Rolle, wobei der Analyst der Meinung sei, dass Solidität in diesem Therapiebereich noch wichtiger sei. So versuche PAION beispielsweise, die arzneimittelspezifischen Faktoren aufzuzeigen, was eine solide Strategie zur Einführung der Produkte bei Ärzten und Patienten sei. Und wie im letzten Earnings Call des Unternehmens deutlich geworden sei, sei die Aufmerksamkeit für die Produkte gestiegen.Darüber hinaus sei die Strategie gewesen, auf mehr als ein Produkt zu setzen, ein sehr vernünftiger Ansatz von PAION. Bei seinen Recherchen habe der Analyst nämlich festgestellt, dass Biotech-Unternehmen, die nur ein Medikament auf den Markt bringen würden, in der Regel mit mehr Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert seien. Daher gehe er davon aus, dass das Geschäft von PAION ein ordentliches Wachstum aufweisen werde, aber Zeit brauche. PAION habe auch seine Finanzprognose für 2022e bekannt gegeben. Demnach werde für die Umsatzerlöse im Jahr 2022e eine Spanne von 32 bis 35 Mio. Euro erwartet (FMRe: 34,1 Mio. Euro).Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie und lässt sein Kursziel unverändert. (Analyse vom 29.04.2022)Disclosure(s):Die ODDO BHF Corporates & Markets AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen