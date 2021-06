(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze PAION-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

1,814 EUR +1,34% (10.06.2021, 12:28)



XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

1,83 EUR +2,12% (10.06.2021, 12:48)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (10.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).PAION habe für das erste Quartal 2021 einen Umsatz von 3,2 Mio. Euro (Q1/20: 3,5 Mio. Euro) gemeldet. Der Hauptteil der Umsätze resultiere aus Meilensteinzahlungen in Höhe von 2,6 Mio. Euro. Bemerkenswert sei, dass die Lizenzeinnahmen aus Japan für Q1/21 nicht enthalten seien, da an der Lizenzvereinbarung zwischen PAION und Mundipharma noch einige Änderungen vorgenommen würden. Durch den erfolgreichen Abschluss der EU-Phase III in der Allgemeinanästhesie (GA) im letzten Jahr seien die Forschungs- und Entwicklungskosten in diesem Quartal auf 1,3 Mio. Euro gefallen (Q1/20: 3,7 Mio. Euro). Die Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung und den Vertrieb hätten sich auf 3,8 Mio. Euro (Q1/20: 1,8 Mio. Euro) belaufen. Der Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten sei auf Finanzierungsaktivitäten und die Einführung von IT-Systemen und -Infrastruktur zurückzuführen. Der Anstieg der Vertriebskosten um 1,5 Mio. Euro stehe im Zusammenhang mit der Markteinführung von drei Produkten in der EU (Byfavo, GIAPREZA und XERAVA). PAION habe ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von -2,6 Mio. Euro bekannt gegeben (Q1/20: -2,1 Mio. Euro). Die liquiden Mittel für Q1/21 hätten sich auf 13,9 Mio. Euro belaufen.PAION habe erklärt, dass der Fokus im Jahr 2021 auf der Kommerzialisierung des Produktportfolios in ausgewählten europäischen Ländern liegen werde. Zusätzlich habe PAION die Guidance (Umsatz: 8,0 bis 9,5 Mio. Euro, EBIT: -16,5 bis -21,5 Mio. Euro) für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Vaseghi lasse seine Schätzung unverändert.PAION habe angekündigt, dass die Einführung der drei Produkte in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark "gestaffelt" nach Ländern in H2/21 beginnen und bis Ende 2022 abgeschlossen sein solle.Betrachte man den Zeitplan der Kommerzialisierung von PAION für die europäischen Länder, so sehe Vaseghi einige Risiken in der Kurve der Medikamenteneinführung und denke, dass Geschwindigkeit in diesem Fall ein wichtiger Faktor sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen: