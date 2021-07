Die Empfehlungskästen des Unternehmens seien unter anderem auf den Websites von Spiegel Online, CNN, Le Monde und der Washington Post eingebunden.



Am oberen Ende der von 24 bis 26 Dollar reichenden Preisspanne komme das IPO auf ein Emissionsvolumen von 208 Millionen Dollar. Outbrain würde damit eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Dollar auf die Börsen-Waage bringen.



Das Unternehmen sei ein äußerst interessanter Börsenkandidat in einem spannenden Wachstumsmarkt. "Der Aktionär" nimmt Outbrain auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 21.07.2021)



Outbrain betreibt ihre Technologieplattform für das Matchmaking im Native Advertising. Das Unternehmen ist damit Vermittler zwischen Werbetreibenden und Publishern und ermöglicht die Einbindung nativer Werbung und Content-Empfehlungen im redaktionellen Umfeld. (21.07.2021/ac/a/n)



