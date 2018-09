Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bulgarien hat einen Antrag zur Aufnahme in den Wechselkursmechanismus 2 ab Juli 2019 gestellt, so die Analysten der DekaBank.Während die Erfüllung der wirtschaftlichen Konvergenzkriterien kein Problem darstelle, bestehe in Bezug auf die rechtliche Konvergenz noch deutlicher Nachholbedarf. Die Analysten der DekaBank erwarten deshalb, dass Bulgarien länger als zwei Jahre in der Euro-Anwartschaft verbringt.Der Verlust der unabhängigen Geldpolitik, die Defizite der Euro-Krisenmechanismen sowie die politischen Differenzen zwischen der EU und den osteuropäischen Ländern würden die Attraktivität des Euro für die anderen osteuropäischen Länder senken. Dort sei die Gemeinschaftswährung weiterhin Zukunftsmusik. (27.09.2018/ac/a/m)