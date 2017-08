Linz (www.aktiencheck.de) - Die drei Ostländer Polen, Tschechien und Ungarn überraschten mit sehr guten Wachstumsdaten für das 2. Quartal 2017, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Als Grund werde die anhaltend hohe Auftragslageim Automobil-Sektor genannt. Steigende Investitionen durch Unternehmen würden das Vertrauen in die Wirtschaft und das gesunde Umfeld in Osteuropa bestätigen. Infolge der positiven Daten würden nun reihenweise die BIP-Prognosen angehoben. Die jüngsten Schätzungen lägen für Polen bei 4,0% für 2017 und 3,0% für 2018. Für Tschechien erwarte man ein Wachstum von 4,3% für 2017 und 3,0% für 2018. In Ungarn würden Marktteilnehmer mit 3,6% für 2017 und 2,5% für 2018 rechnen.



Die Währungspaare EUR/CZK (Tschechische Krone) und EUR/HUF (Ungarischer Forint) würden von der Datenlage bzw. von den optimistischen Aussichten profitieren. Eine Ausnahme stelle der Polnische Zloty dar. Hier würden die politischen Unstimmigkeiten zwischen Warschau und Brüssel schwerer als die Fundamentaldaten wiegen und den Zloty belasten.(21.08.2017/ac/a/m)





