Tradegate-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

55,914 EUR +0,49% (09.02.2017, 12:15)



ISIN Osram Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN Osram Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil Osram Licht AG:



Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Portfolio reicht von High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 (per 30. September) weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 5,6 Milliarden Euro. Osram ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (09.02.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lucie Carrier von Morgan Stanley:Lucie Carrier, Aktienanalystin von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Das Unternehmen habe gut abgeschnitten, so die Analystin. Sie habe jedoch die schwache Barmittelgenerierung negativ hervorgehoben. Darüber hinaus würden die Gewinne stark an der Autobranche hängen, die aktuell unter Druck komme.Lucie Carrier, Aktienanalystin von Morgan Stanley, hat das Kursziel für die Osram Licht-Aktie von 41,00 auf 43,00 Euro erhöht, ihr Rating jedoch bei "underweight" belassen. (Analyse vom 08.02.2017)XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:55,79 EUR +0,98% (09.02.2017, 12:06)