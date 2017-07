Tradegate-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer rund 100-jährigen Geschichte. Das Produktportfolio beinhaltet High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien wie Infrarot oder Laser. Die Produkte kommen in verschiedensten Anwendungen von Virtual Reality über autonomes Fahren oder Handys bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten zum Einsatz. Im Bereich Fahrzeug-Lichttechnik ist das Unternehmen globaler Technologie- und Marktführer. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2016 (per 30. September) in den fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Ledvance) weltweit rund 24.600 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 3,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert unter der WKN: LED 400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (19.07.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Analystin Charlotte Friedrichs von der Berenberg Bank:Charlotte Friedrichs, Analystin der Berenberg Bank, nimmt in einer aktuellen Branchenstudie die Coverage für die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) mit einer Kaufempfehlung auf.Der Münchener Konzern konzentriere sich mittlerweile auf die attraktiven Geschäftsfelder und trenne sich von den Einheiten mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie zu den Produzenten von Lichttechnik. Die Osram Licht AG dürfte sich in den kommenden drei Jahren zu einem Technologie-Unternehmen wandeln mit Kostenvorteilen gegenüber den Konkurrenten.Charlotte Friedrichs, Analystin der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Branchenstudie die Osram Licht-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 87 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 19.07.2017)XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:70,70 EUR -1,35% (18.07.2017, 17:35)