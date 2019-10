Stuttgart-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

1,39 Euro +0,07% (23.10.2019, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

1,41 Euro +1,22% (23.10.2019, 15:29)



Sydney-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

AUD 2,30 +1,32% (23.10.2019)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (23.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse des Analysten Reg Spencer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Reg Spencer vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) weiterhin zu kaufen.Die Produktionsdaten von Orocobre Ltd. und die in Q3 angefallenen Kosten würden sich im Rahmen der Erwartungen bewegen. Das Unternehmen geht im Dezember-Quartal von einer Abschwächung der Preise aus. Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen damit, dass der negative Trend auch in 2020 anhalten werde.Au lange Sicht geht aber Analyst Reg Spencer von Lithiumpreise von 15.000 USD pro Tonne aus. Die langfristigen Perspektiven des Sektors würden weiterhin gut aussehen. Die kurzfristige Preisschwäche werde aber zunächst die Entwicklung des Aktienkurses überschatten.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Orocobre-Aktienanalyse das Votum "buy", senken aber das Kursziel von 6,00 auf 5,50 AUD.Börsenplätze Orocobre-Aktie: