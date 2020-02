Börsenplätze Orocobre-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,131 EUR -7,43% (21.02.2020, 13:55)



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,148 EUR -5,37% (21.02.2020, 14:11)



Sydney-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

3,31 AUD +0,61% (20.02.2020)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (21.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des australischen Lithium-Unternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der australischen Lithiumgesellschaft Orocobre habe einen starken Jahresstart hingelegt. Zuletzt sei das Papier jedoch in eine Konsolidierung übergegangen, am heutigen Freitag sogar kräftig ins Minus gerutscht. Grund für den heutigen Kursrückgang seien die Zahlen, die das Unternehmen am Morgen veröffentlicht habe. Das Unternehmen sei im zweiten Halbjahr 2019 im Zuge gefallener Lithiumpreise in die Verlustzone gerutscht. Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 18,9 Millionen US-Dollar für die sechs Monate bis Ende Dezember ausweisen müssen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe Orocbore noch einen Gewinn von 24 Millionen Dollar veröffentlichen können.Während die Lithiumcarbonat-Produktion im Berichtszeitraum von 6.075 Tonnen auf 6.679 Tonnen gestiegen sei und die Verkaufsmengen für Lithiumcarbonat von 5.163 Tonnen auf 6.395 Tonnen gestiegen seien, sei der realisierte Lithiumcarbonatpreis von 12.295 Dollar je Tonne auf 6.157 Dollar pro Tonne zurückgegangen. Die Bruttomarge habe sich dementsprechend ebenfalls deutlich von 8.044 Dollar je Tonne auf 1.514 Dollar je Tonne reduziert."Orocobre hat trotz schwächerer Marktbedingungen weiterhin positive operative Margen erzielt", zeige sich der Vorstandsvorsitzende Martin Perez zuversichtlich. "Unsere Strategie konzentriert sich weiterhin auf Sicherheit, Qualität und Produktivität, was zu besseren Betriebsergebnissen beitragen wird und sicherstellt, dass wir ein profitabler und kostengünstiger Hersteller von Lithiumcarbonat bleiben."Ein Investment bleibt aber ganz klar sehr spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link