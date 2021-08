Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:

9,407 EUR +0,09% (02.08.2021, 12:28)



Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

9,40 EUR +0,88% (30.07.2021, 17:35)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (02.08.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF), senkt aber das Kursziel.Die hohe Abschreibung in Spanien tue zwar weh, aber Orange dürfte damit seine Hausaufgaben dort weitgehend erledigt haben. Die Dynamik in Frankreich sei wettbewerbsbedingt noch etwas gebremst, aber die operative Entwicklung in den restlichen Länder Europas sowie in der Region Afrika und Mittlerer Osten sei sehr vielversprechend. Orange dürfte dort auf dem profitablen Wachstumspfad bleiben.Im Hinblick auf die hohe Einmalbelastung reduziert Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, seine Ergebnisplanung für das laufende Geschäftsjahr 2021 deutlich und infolge dessen sein Kursziel für die Orange-Aktie von 13 auf 11,50 EUR, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Orange-Aktie: