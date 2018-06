Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (26.06.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Orange SA habe solide Zahlen für das Auftaktquartal berichtet. Dabei habe eine ungebrochene Nachfrage zu weiteren Zuwächsen von schnellen und ultra-schnellen Festnetz Breitband Internetanschlüssen geführt. Die Nutzerzahlen von Konvergenzprodukten aus TV, Telefon und Internet seien um 10% yoy gestiegen, wovon mehr als die Hälfte die Zuwächse auf dem Heimmarkt Frankreich betroffen hätten. Auch die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse habe sich im Berichtszeitraum erhöht, insbesondere die bedeutenden Vertragskundenzahl habe um 7,5% yoy auf 75,3 Millionen gesteigert werden können. Ohne den Teilbereich von Machine-to-Machine habe das Plus bei 5,3% yoy gelegen. Der Konzernumsatz habe sich auf vergleichbarer Basis um 2% erhöht, wozu hauptsächlich die Erlössteigerungen in Spanien (+4,3% yoy) und dem Mittleren Osten & Afrika (+6,2% yoy) beigetragen hätten.Auch auf dem Heimatmarkt habe das vierte Quartal in Folge Umsatzwachstum verbucht werden können (+2,1%, Vorquartal: +1,7%). Die Ertragsentwicklung, gemessen am adj. EBITDA, habe sich ebenfalls positiv entwickelt und die Markterwartungen übertroffen. Das Plus des adj. EBITDA auf vergleichbarer Basis habe 3,8% yoy umgefasst. Das habe zu einer Steigerung der adj. EBITDA-Marge auf 26,1% nach 25,5% im Vorjahr geführt. Vor allem die Netzausbauinvestitionen für Glasfaser und im Mobilfunk für den Abschluss der flächendeckenden 4G Netzabdeckung in Europa seien der Haupttreiber für die Zunahme der CAPEX im Berichtszeitraum gewesen. Der Operating Cash Flow sei um 4% gesteigert worden. Die Guidance und geplante Dividendenanhebung für 2018 sei bestätigt worden.Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, ermittelt auf Basis eines DCF-Modells ein unverändertes Kursziel von 19 EUR und belässt auf dem aktuellen Bewertungsniveau ihr Aktien-Votum auf "kaufen". Risiken würden vor allem eine unerwartete Intensivierung des Wettbewerbs in Frankreich sowie Akquisitions- u. Währungsrisiken umfassen. (Analyse vom 26.06.2018)Börsenplätze Orange-Aktie:Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:14,425 EUR +0,07% (26.06.2018, 13:32)