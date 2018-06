Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:

14,215 EUR -0,85% (27.06.2018, 09:28)



Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

14,37 EUR +0,31% (27.06.2018, 14:09)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (27.06.2018/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Orange S.A. (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Der französische Konzern habe den Wachstumspfad in Q1 2018 weiter dynamisieren können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Umsatz habe um 1,0% bzw. vergleichbar um 2,0% zugelegt, während das adjusted EBITDA sich um 3,0% (vglb.: +3,8%) verbessert habe. Wachstumstreiber seien Frankreich (Umsatz vglb.: +2,1%), Spanien (+4,3%) und das Segment Africa & Middle East (+6,2%) gewesen. Der hohe Wettbewerbsdruck in Frankreich halte weiter an, spiele sich jedoch v.a. im Low-end-Bereich ab. Ähnlich wie bei der Deutschen Telekom gelinge Orange hier eine Abgrenzung durch Qualitätsprodukte (Konver-genz, Highspeed).Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Sektorstudie seine Kaufempfehlung für die Orange-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 17,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Orange-Aktie: