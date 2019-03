Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Patrick Walravens von JMP Securities:Patrick Walravens, Analyst beim Investmenthaus JMP Securities, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL).Die Quartalszahlen von Oracle Corp. seien besser ausgefallen als erwartet. Das für FQ4 in Aussicht gestellt Umsatzwachstum habe aber die Konsensprognose verfehlt.Die Analysten von JMP Securities sprechen von einigen Faktoren die die Frage aufwerfen würden ob sich Larry Ellison so langsam für einen Rückzug des Konzerns vom Börsenparkett entscheiden könnte. Zum einen könnten die aggressiven Aktienrückkäufe dafür sprechen und zum anderen sei zu hören, dass Ellison aktiver sei als in den letzten Jahren. Außerdem habe Ellison in der Vergangenheit davon gesprochen wie exzellent Michael Dell und Jim Davidson den Börsenrückzug von Dell und den Kauf von EMC bewerkstelligt hätten.In ihrer Oracle-Aktienanalyse stufen die Analysten von JMP Securities den Titel unverändert mit "market performer" ein.Börsenplätze Oracle-Aktie:Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:46,55 EUR -1,40% (15.03.2019, 15:33)