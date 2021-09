Börsenplätze Oracle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

77,69 EUR -1,30% (30.09.2021, 16:27)



XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

78,80 EUR +0,39% (30.09.2021, 15:30)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

90,07 USD -1,29% (30.09.2021, 16:23)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (30.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gelungener Börsenstart für Oxford Nanopore Technologies am Donnerstag in London. Die Aktie des Entwicklers von Sequenzierungsgeräten habe in der ersten Handelsstunde kräftig zugelegt und notiere auch am Nachmittag weit über dem Ausgabepreis. Seine COVID-19-Schnelltests liefere das Unternehmen unter anderem an die britische Gesundheitsbehörde.In der Spitze sei der Kurs bis auf 623 Pence und damit 47 Prozent über den Ausgabepreis geklettert. Zwar habe die Aktie dieses Niveau nicht halten können, notiere aber am Donnerstagnachmittag bei 600 Pence noch immer deutlich im Plus.Die Bewertung des Biotech-Unternehmens liege damit bei gut fünf Milliarden Britische Pfund (GBP) - doppelt so hoch wie bei der letzten außerbörslichen Finanzierungsrunde im Mai dieses Jahres.Oxford Nanopore Technologies profitiere stark von der Test-and-Trace-Kampagne der britischen Gesundheitsbehörde NHS, für die es die COVID-Schnelltests liefere. Die Nanoporen-Sequenzierungsgeräte könnten darüber hinaus zum Beispiel zur Erkennung von Krebs und in der Mikrobiologie eingesetzt werden.Im Rahmen des Börsengangs habe der Technologie-Riese Oracle Aktien von Oxford Nanopore im Wert von 150 Millionen GBP gekauft. Teil des Deals sei, dass das Biotech-Unternehmen das Cloud-Computing-System von Oracle nutzen könne.Der Markt für DNA-Sequenzierung solle bis 2025 im Schnitt pro Jahr um 19 Prozent auf 25 Milliarden Dollar wachsen. Mit einem Partner wie Oracle sei Oxford Nanopore gut aufgestellt, davon zu profitieren. "Der Aktionär" nimmt den Börsen-Neuling auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 30.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link