XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

91,00 EUR +0,70% (13.12.2021, 12:26)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

102,63 USD +15,61% (10.12.2021, 22:10)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen gehe bei Oracle die Luzi ab. Am Freitag sei es in der Spitze 20% nach oben gegangen. Weshalb? Weil vor allen Dingen das Cloud-Geschäft gut laufe. Vor einigen Monaten hat "Der Aktionär" die Aktie als Top Tipp mit dabei gehabt. Das Unternehmen wachse klassischerweise vor allem durch Übernahmen. Jetzt komme das Cloud-Geschäft ins Laufen und das sei genau das, was die Anleger sehen wollten. Daher der heftige Sprung bei der Oracle-Aktie - gerade auf das Rekordhoch, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.12.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:90,76 EUR +0,09% (13.12.2021, 12:51)