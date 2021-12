XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (11.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Oracle habe mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen geschlagen. Ein zehn Jahre alter Rechtsstreit habe dem US-Konzern ein Quartal mit tiefroten Zahlen beschert. Der SAP-Konkurrent habe in dem Ende November abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal einen Verlust von rund 1,25 Mrd. USD verbucht. Der Rechtsstreit, der Oracle im vergangenen Quartal 4,7 Mrd. USD gekostet habe, sei auf die Kontroverse rund um die Verpflichtung des einstigen Konzernchefs Mark Hurd zurückgegangen.Positiv: Rückläufige Erlöse im Bereich Hardware seien mehr als kompensiert worden, wodurch der Umsatz im zweiten Quartal um 6% auf 10,4 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei. Auch beim Gewinn je Aktie habe Oracle glänzen können. Mit 1,21 USD je Aktie habe der Tech-Konzern um 10 Cent über den Erwartungen der Analysten gelegen. Oracle-CEO Safra Catz habe im Earnings-Call von einem "fantastischen Quartal" gesprochen, in dem alle Geschäftsbereiche besser abgeschnitten hätten als erwartet und teils sogar Wachstumsraten geliefert hätten, die in den vergangenen zehn Jahren nicht gesehen worden seien.Nach Ansicht des "Aktionärs" erlebe Oracle aktuell den Cloud-Schub, auf den die Anleger von SAP noch warten müssten. Deutlich sichtbar auch an der Outperformance der Oracle-Aktie seit Jahresanfang von 54%. SAP komme im gleichen Zeitraum nur auf 12%. Anleger sollten investiert bleiben! Vor einem Neueinstieg sollte nach dem starken Run am Freitag ein Rücksetzer abgewartet werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:90,68 EUR +15,47% (10.12.2021, 22:26)