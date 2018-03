NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

USD 52,58 +0,00% (14.03.2018, 14:11, vorbörslich)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Euronext-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.



(14.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse der Analystin Jennifer Lowe von der UBS:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt die Analystin Jennifer Lowe von der UBS ihre neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL).Vorteilhafte Währungsentwicklungen, M&A-Beiträge von Aconey, ein zunehmendes Momentum mit der "BYOL"-Strategie und positive Effekte durch die Steuerreform sollten Oracle Corp. gute Grundlage für einen ordentlichen Quartalsbericht geliefert haben, so die Einschätzung der UBS-Analysten.Ein Übertreffen der Erwartungen an den FQ3-Bericht ist nach Ansicht der Analystin Jennifer Lowe noch nicht im Aktienkurs eingepreist. Insofern könnte Aufwärtspotenzial vorhanden sein.In ihrer Oracle-Aktienanalyse stufen die Analysten der UBS den Titel weiterhin mit "neutral" ein und halten am Kursziel von 55,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:42,55 EUR -0,28% (14.03.2018, 11:46)Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:42,70 EUR +0,60% (14.03.2018, 13:38)