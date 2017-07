NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (14.07.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktie markiert neues Rekordhoch - AktienanalyseDer US-Software-Riese Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) hat starke Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe seinen Gewinn im vierten Quartal um fast 15 Prozent auf 3,2 Mrd. US-Dollar steigern können. Der Konzernumsatz habe binnen Jahresfrist um 3 Prozent auf 10,9 Mrd. US-Dollar zugelegt. Mit beiden Kennziffern habe Oracle die Erwartungen übertroffen. Für den entscheidenden Schub habe das Cloud-Geschäft gesorgt. Hier seien die Einnahmen um 60 Prozent auf 1,4 Mrd. US-Dollar nach oben geschossen. Damit sei es dem Konzern gelungen, die sinkenden Erlöse mit Softwarelizenzen mehr als wettzumachen. Dabei habe Oracle auch von der Übernahme der Firma Netsuite für 9,3 Mrd. US-Dollar im vergangenen Juli profitiert. Durch den Neugang könne es der Software-Riese im Cloud-Geschäft nun auch mit den wendigeren Konkurrenten Workday und Salesforce. com aufnehmen.Besonders angetan gezeigt hätten sich Anleger allerdings vom Ausblick: Oracle rechne für das neue Geschäftsjahr mit einem beschleunigten Gewinnwachstum. Für Auftaktquartal stelle der Konzern ein Umsatzplus von 4 bis 6 Prozent in Aussicht. Entsprechend deutlich fiel denn auch die Reaktion aus: Die Oracle-Aktie schoss zweistellig auf ein neues Rekordhoch bei 51,85 US-Dollar nach oben - damit sendet der Titel nun eines der besten Kaufsignale der technischen Analyse überhaupt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe 27/2017)Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:44,00 EUR -0,55% (14.07.2017, 14:55)Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:44,00 EUR -0,29% (14.07.2017, 14:46)