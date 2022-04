Zwar müsse man mehrere Jahrzehnte zurückblicken, um höhere Inflationswerte zu finden, jedoch seien die Zahlen zumindest im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Das habe ausgereicht, um an den Aktienmärkten kurzzeitig für Optimismus zu sorgen. So hätten die meisten Börsen in Europa, welche mehrheitlich schwächer in den Handelstag gestartet seien, ihre Verluste wieder etwas begrenzen können, hätten jedoch zumeist unter ihrem Vortageswert geschlossen. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich zur Schlussglocke allerdings noch knapp in den grünen Bereich gerettet.



In den USA habe sich ein gegenteiliges Bild abgezeichnet. Anfängliche Gewinne hätten sich schnell verflüchtigt, als ein Abgeordneter der FED mit seinem Kommentar zur Inflation wieder Zinsängste in den Vordergrund habe rücken lassen: Die Zentralbank müsse "schleunigst" die notwendigen Schritte setzen, um die Inflation einzudämmen. Dadurch sei im Nachrichtenfluss auch etwas untergegangen, dass die zuvor stark angestiegenen Renditen der 10-jährigen Anleihen gestern etwas nachgegeben hätten.



Für Beunruhigung an den Aktienmärkten hätten auch die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine gesorgt. Dort seien Berichte über den Einsatz von chemischen Waffen in Mariupol im Mittelpunkt des Nachrichtengeschehens gestanden. Zwar gebe es noch keine Bestätigung, jedoch sei damit auch die Hoffnung auf eine (baldige) Lösung am Verhandlungstisch gesunken. Des Weiteren habe sich Joe Biden gestern einer eher eskalierenden Wortwahl bedient und habe metaphorisches Öl ins Feuer gegossen als er Russlands Einmarsch öffentlich als Genozid bezeichnet habe.



Am Rohstoffmarkt seien die Preise gestern wieder etwas angezogen. Beim Öl koste ein Fass der Sorte Brent momentan rund USD 104 und auch Gold sei gestern in seiner Funktion als sicherer Hafen gefragt gewesen. Eine Feinunze werde aktuell für knapp USD 1.970 gehandelt. Beim digitalen Vertreter, dem Bitcoin, habe sich gestern keine klare Richtung gefunden und der Preis pendele nach wie vor um die USD 40.000-Marke. Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen größtenteils freundlich zeigen. (13.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Heute beginnt die neue Berichtssaison und wie üblich wird diese von den amerikanischen Großbanken eingeläutet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So würden heute BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) und JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) den Anfang machen, bevor am Donnerstag Citi (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ihre Zahlenwerke veröffentlichen würden.