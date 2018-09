ISIN OpenLimit-Aktie:

CH0022237009



WKN OpenLimit-Aktie: A0F5UQ

A0F5UQ



Ticker-Symbol OpenLimit-Aktie: O5H

O5H



Kurzprofil OpenLimit Holding AG:



Die börsennotierten OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009, WKN: A0F5UQ, Ticker-Symbol: O5H) sowie eine operative Tochtergesellschaft haben ihren Sitz in Baar, Schweiz. Eine weitere Tochtergesellschaft befindet sich in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 65 hochqualifizierte Mitarbeiter.



OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden Bereichen: elektronische Identitäten, elektronische Signaturen, beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten und sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen. Unsere Lösungen sind integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von IT-Anwendungen und erreichen Unternehmen, Behörden, Institutionen sowie private Haushalte. Um unsere Mission eines sicheren elektronischen Handschlages zu verwirklichen, gehen wir gezielte strategische Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften ein.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.openlimit.com (24.09.2018/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - OpenLimit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die OpenLimit-Aktie (ISIN: CH0022237009, WKN: A0F5UQ, Ticker-Symbol: O5H) weiterhin zu kaufen.OpenLimit habe H1-Zahlen berichtet, die über den Vorjahreszahlen und den Analystenerwartungen gelegen hätten. Der Umsatz sei 20% J/J auf EUR 4,4 Mio. gestiegen und das EBIT sei leicht positiv gewesen. Das Unternehmen habe einen positiven freien Cashflow von EUR 0,3 Mio. generiert. Zwar bewerte der Analyst diese Entwicklung positiv, senke aber seine Schätzungen für das Gesamtjahr und die Folgejahre, da die lange erwartete Smart Meter Gateway (SMGW)-Zertifizierung sich weiter verzögere. Er rechne nunmehr mit der Zertifizierung in Q4 und damit kaum mit SMGW-Umsatz in diesem Jahr. Da der Rollout in Q1/19 beginnen sollte, gehe der Analyst davon aus, dass die Marktdurchdringung in 2019 langsamer vonstattengehe als bisher angenommen. Trotz der Verzögerung sehe der Analyst OpenLimit / PPC in einer ausgezeichneten Position, um einen Marktanteil von ca. 30% im SMGW-Markt zu erreichen. Die Zertifizierung sollte der nächste Kurstreiber sein. Trotz niedrigerer Schätzungen ergebe sein DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR 0,50.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die OpenLimit-Aktie. (Analyse vom 24.09.2018)Börsenplätze OpenLimit-Aktie:Xetra-Aktienkurs OpenLimit-Aktie:0,30 EUR 0,00% (24.09.2018, 13:06)