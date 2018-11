Dafür sorge unter anderem die steigende Marktdurchdringung des Online-Handels: Euromonitor International zufolge habe der E-Commerce-Anteil am Einzelhandel im Jahr 2013 knapp drei, im Jahr 2016 aber bereits rund sechs Prozent betragen. Schätzungen zufolge werde sich dieser Wert bis 2021 nochmals verdoppeln. "Immer mehr Menschen nutzen E-Commerce, entsprechend wachsen auch die Umsätze im Online-Shopping", so Gleeson.



Daneben würden digitale Dienste immer häufiger in Anspruch genommen: 3,3 Milliarden Menschen weltweit würden aktiv soziale Netzwerke nutzen. Das mache sich auch bei den Online-Werbeausgaben bemerkbar: Laut dem Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. werde die digitale Werbung dieses Jahr allein in Deutschland um insgesamt sieben Prozent auf 2,06 Milliarden Euro wachsen.



Mobile Endgeräte wie Smartphones würden darüber hinaus das Verbraucherverhalten beeinflussen. "Am letzten Cyber Monday wurden 2,18 Milliarden US-Dollar Umsatz allein über mobile Endgeräte erreicht", erläutere Gleeson. Das erscheine wenig verwunderlich, böten die Geräte Käufern doch jederzeit Zugang zu einem großen Angebot mit immer kürzeren Lieferzeiten. Für Letzteres würden Verbraucher auch gerne ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen: 41 Prozent seien bereit, für eine taggleiche Lieferung mehr zu bezahlen.



Auf dem Onlinemarkt gebe es also noch viel Luft für potenzielles Wachstum. "Unternehmen müssen ihre digitale Präsenz ausbauen, um mit dem hohen Umsatzwachstum im Online-Handel Schritt halten zu können - passend zum Verbraucherverhalten in diesen Tagen", schlussfolgere Gleeson. (23.11.2018/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Am 26. November ist Cyber Monday, so Jeremy Gleeson von AXA Investment Managers.Und nicht umsonst würden Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) und Co. fleißig die Werbetrommel rühren: Das digitale Pendant zum Black Friday (23.11. 2018) sei einer der erfolgreichsten Online-Shopping-Tage überhaupt. Bereits 2017 habe er mit 6,59 Milliarden US-Dollar den höchsten je an einem einzelnen Tag gemessenen Online-Umsatz in den USA verzeichnet. Auch in diesem Jahr werde ein neuer Rekord erwartet: Aktuell würden sich die Schätzungen auf 7,25 Milliarden US-Dollar belaufen. "Und der Umsatz im Online-Handel wird weiter steigen, nicht nur an Online-Shopping-Tagen wie dem Cyber Monday", erkläre Gleeson.