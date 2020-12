Welche Regelungen galten bisher?

Bild: https://pixabay.com/de/photos/europa-bipr-daten-datenschutz-3256079/

Welche Änderungen wird es nun geben?

Wie reagieren Spieler und Anbieter?

Spieler

Die Stimmen der Spieler sind sehr durchmischt.



Einerseits sind sie natürlich froh, dass es zukünftig eine klare Gesetzgebung gibt und sie sich nicht mehr in einer legalen Grauzone bewegen. Auch der verbesserte Spieler- und Jugendschutz wird weitgehend begrüßt.



Andererseits zeigen Spieler sich skeptisch bezüglich der Umsetzung einiger neuer Regelungen. Für die bereits erwähnte Sperrdatei müssten Anbieter beispielsweise ihre Kundendaten weitergeben. Hier sorgen Spieler sich um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten und um den Datenschutz.



Anbieter

Die Anbieter arbeiten bereits auf Hochtouren, um ihr Angebot den neuen Regelungen für deutschland entsprechend zu gestalten.



Sie begrüßen die klaren und deutschlandweiten Regelungen. Allerdings wird es nun besonders für ausländische Anbieter schwieriger, den deutschen Markt zu bedienen. Für sie gilt es nun zusätzlich zu Währungsumrechnung und Sprachbarrieren noch weitere Hürden zu überwinden.



Zudem zeigen Anbieter sich besorgt, ob der Kurzfristigkeit der Maßnahmen. Es wird schwierig, Einsatzlimits, sowie weitere Vorgaben in so kurzer Zeit technisch umzusetzen. Vor allem, falls die Einzahlungslimits anbieterübergreifend gelten sollen und mit einer zentralen Meldeinstanz koordiniert werden müssen.



Andererseits gibt es bereits einige Anbieter, die statt sich zu beschweren angefangen haben, die Änderungen in Ihr Angebot einzugliedern. Beispielsweise das Karamba Casino hat bereits auf Spielautomaten umgestellt, die den neuen Regulierungen entsprechen. Das komplette Online Casino ist rechtskonform umgestellt und operiert damit bereits jetzt der Übergangslösung und auch des neuen Glücksspielstaatsvertrags entsprechend.



Bild: https://pixabay.com/de/photos/würfel-chips-online-glücksspiel-5012425/



Falls Sie sich schon im Voraus mit den neuen Regelungen vertraut machen wollen, bietet sich das Karamba Casino hierfür bestens an. Es ist schon an die neue Gesetzeslage angepasst und bietet Ihnen trotzdem die besten Slots und Casino Spiele an. Nach und nach werden weitere Anbieter seinem Beispiel folgen.



Fazit

Eine bundesweite Regelung für Online Gambling war längst überfällig. Bislang bewegten sich sowohl Spieler, als auch Anbieter, in einer legalen Grauzone und es herrschte keine Klarheit darüber, welche Anbieter gesetzeskonform operierten und welche nicht.



Hier schafft der neue Glücksspielstaatsvertrag Abhilfe. Er beinhaltet unter anderem folgende Punkte:



Deutsche Lizenz und Kontrollbehörde

Besserer Spieler- und Jugendschutz

Monatliche Einzahlungslimits

Einsatzlimits pro Runde

Reguliertes Spieleangebot

Eingeschränkte Werbung für Glücksspiel

Anbieterübergreifende Sperrdatei gefährdeter Spieler

Die Reaktionen auf die neue Regelung sind gemischt. Einerseits herrscht Erleichterung, dass es zukünftig überhaupt erstmals eine Regelung geben wird. Andererseits werden einige Punkte davon kritisch betrachtet, wie beispielsweise das geringe Limit von 1€ pro Spielrunde und die anbieterübergreifende Sperrdatei, die erst mit dem Datenschutz in Einklang gebracht werden muss. Auch über die Kurzfristigkeit der Maßnahmen machen sich viele Anbieter Gedanken.



Trotzdem gibt es bereits heute Online Casinos, wie beispielsweise das Karamba Casino, die komplett den neuen Regelungen entsprechend operieren. Es ist also offensichtlich durchaus möglich, die Regulierung zu erfüllen und trotzdem ein tolles Angebot für die Spieler bereitzustellen. (03.12.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der neue Glücksspielstaatsvertrag ist ein heiß diskutiertes Thema in der Online Gaming Branche und das weit über nationale Grenzen hinaus. Denn die neu in Kraft tretenden Regelungen betreffen nicht nur Anbieter aus Deutschland, sondern alle Casinos, die ihr Angebot auf dem deutschen Markt zur Verfügung stellen wollen.Doch welche Regelungen galten eigentlich bisher? Und welche Änderungen wird es konkret geben? Wie reagieren Spieler und Anbieter auf die Neuerungen?All diesen Fragen gehen wir im Folgenden auf den Grund.Bisher war Online Glücksspiel in Deutschland eine legale Grauzone. Der geltende Glücksspielstaatsvertrag stammte noch aus einer Zeit, in der es nur landbasierte Casinos gab und keine Online Angebote verfügbar waren. Daher gab es hierzu auch keine klare gesetzliche Regelung. Schleswig-Holstein hatte als einziges Bundesland eigene Regulierungen festgelegt und dementsprechend Lizenzen ausgestellt. Diese galten aber auch nur für Spieler aus Schleswig-Holstein.Betreiber von Online Glücksspiel beriefen sich unterdessen auf Lizenzen, die in anderen EU-Ländern ausgestellt wurden und ihren Angaben nach europaweit Gültigkeit hatten. Meistens stammte diese Lizenz aus Malta, einem Land, das eher niedrige Steuersätze und keine sehr strikten Vorgaben für online Glücksspiel hat. Dieses Vorgehen wurde geduldet, da es in Deutschland nunmal keine eigenen Regelungen gab.Zukünftig wird es eine eigene Glücksspiellizenz für den deutschen Markt geben. Nur mit dieser Lizenz dürfen Anbieter auf dem deutschen Markt tätig sein. Ausländische Anbieter, die sich dem widersetzen und ohne deutsche Lizenz Spieler aus Deutschland bedienen, sollen rechtlich verfolgt werden. Es wird eine eigene, unabhängige Kontrollinstanz in Deutschland eingerichtet werden, die Lizenzen vergibt, Anbieter überprüft und den deutschen Markt reguliert.Zudem soll der Spielerschutz deutlich verbessert werden. So wird beispielsweise ein maximales Einzahlungslimit von 1.000€ pro Monat festgelegt. Bisher konnten Spieler sich individuelle Limits setzen oder ohne Limitierungen spielen. Auch für Spielautomaten wird ein maximaler Einsatz von 1€ pro Runde gesetzlich vorgeschrieben. Dies ist eine große Neuerung, wo doch viele Slots bisher höhere Maximaleinsätze hatten.Einige Spiele werden in Zukunft für Spieler aus Deutschland nicht mehr verfügbar sein und auch Werbung für Online Casinos und ihre Produkte soll stark eingeschränkt werden.Außerdem soll eine Sperrdatei eingeführt werden, auf der gefährdete Spieler gelistet werden. Dies soll verhindern, dass Spieler, die bei einem Casino gesperrt sind, sich einfach bei einem anderen Anbieter anmelden können. Auch der Jugendschutz wird durch die neuen Regelungen stärker verfolgt.